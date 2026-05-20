KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

En Sportif Fest’te “Kadim Futbol” rüzgârı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği EnFest, bu yıl “En Sportif Fest” temasıyla gençleri spor ve eğlenceyle buluşturdu. Bu kapsamda sosyal medyada geniş hayran kitlesine sahip olan “Kadim Futbol Ekibi”, İzmit Milli İrade Meydanı’nda gençlerle bir araya geldi.

En Sportif Fest'te 'Kadim Futbol” rüzgârı

20 Mayıs 2026 Çarşamba 09:58

 GENÇLERLE MİNİ MAÇ YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği EnFest’te heyecan doruk noktasına ulaştı. Bu kapsamda festivale spordan sanata pek çok başarılı isimler geldi. Bu isimlerden olan ve İzmit Milli İrade Meydanı’nda yoğun ilgiyle karşılanan “Kadim Futbol Ekibi”, bu yıl “En Sportif Fest” temasıyla festivale renk kattı. Ekip, gençlerle birlikte şut çekip mini maç yaparken, renkli görüntülere sahne olan etkinlikte gençler hem eğlendi hem de sevdikleri içerik üreticileriyle vakit geçirme fırsatı buldu.

 

“SENEYE DE AYNI HEYECANLA GELİRİZ”

Etkinlik boyunca hayranlarıyla sohbet eden “Kadim Futbol Ekibi”, gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Festival alanındaki enerjiden oldukça memnun olduklarını belirten ekip, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği organizasyondan biz de çok keyif alıyoruz. EnFest gençler için çok güzel bir atmosfer sunuyor, gelecek yıl da aynı heyecanla festivale katılmak isteriz” ifadelerini kullandı.

 

TADIM TESTİ ETKİNLİĞİNE KATILDILAR

İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında “Kadim Futbol Ekibi”, festivalde düzenlenen “Tadım Testi” etkinliğine de katıldı. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte ekip üyeleri hem yarıştı hem de izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
EnFest Gebze’yi Fatma Turgut coşturdu EnFest Gebze’yi Fatma Turgut coşturdu
“Karizma Show” EnFest’te havalara uçtu “Karizma Show” EnFest’te havalara uçtu
Gençliğin enerjisi EnFest’te resimlere yansıdı Gençliğin enerjisi EnFest’te resimlere yansıdı
19 Mayıs ruhu Gebze’de de yaşatılacak 19 Mayıs ruhu Gebze’de de yaşatılacak
EnFest’te bu akşam sahne Dedublüman’ın EnFest’te bu akşam sahne Dedublüman’ın
3. Bizim Yazarlar Kitap Tanıtım Günleri Başladı 3. Bizim Yazarlar Kitap Tanıtım Günleri Başladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

EnFest Gebze’yi Fatma Turgut coşturdu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Gebze’de de...

Haberi Oku