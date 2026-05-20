En Sportif Fest’te “Kadim Futbol” rüzgârı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği EnFest, bu yıl “En Sportif Fest” temasıyla gençleri spor ve eğlenceyle buluşturdu. Bu kapsamda sosyal medyada geniş hayran kitlesine sahip olan “Kadim Futbol Ekibi”, İzmit Milli İrade Meydanı’nda gençlerle bir araya geldi.

GENÇLERLE MİNİ MAÇ YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği EnFest’te heyecan doruk noktasına ulaştı. Bu kapsamda festivale spordan sanata pek çok başarılı isimler geldi. Bu isimlerden olan ve İzmit Milli İrade Meydanı’nda yoğun ilgiyle karşılanan “Kadim Futbol Ekibi”, bu yıl “En Sportif Fest” temasıyla festivale renk kattı. Ekip, gençlerle birlikte şut çekip mini maç yaparken, renkli görüntülere sahne olan etkinlikte gençler hem eğlendi hem de sevdikleri içerik üreticileriyle vakit geçirme fırsatı buldu.

“SENEYE DE AYNI HEYECANLA GELİRİZ”

Etkinlik boyunca hayranlarıyla sohbet eden “Kadim Futbol Ekibi”, gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Festival alanındaki enerjiden oldukça memnun olduklarını belirten ekip, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği organizasyondan biz de çok keyif alıyoruz. EnFest gençler için çok güzel bir atmosfer sunuyor, gelecek yıl da aynı heyecanla festivale katılmak isteriz” ifadelerini kullandı.

TADIM TESTİ ETKİNLİĞİNE KATILDILAR

İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında “Kadim Futbol Ekibi”, festivalde düzenlenen “Tadım Testi” etkinliğine de katıldı. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte ekip üyeleri hem yarıştı hem de izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.