19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kocaeli’de Kutlandı

Aziz Türk Milleti’nin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde yegâne söz sahibi olmasının miladı ve Millî Mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 107. yıl dönümü kutlama programı Vali İlhami Aktaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Program öncesi fuaye alanında Kocaeli Gençlik Merkezleri öğrencilerinin Robogenç stantını gezen ve ardından Kartepe Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisini inceleyen Vali İlhami Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri, eserler hakkında bilgi alarak öğrencilerimizi tebrik etti.

Daha sonra vatandaşlarımızın da yoğun katılım gösterdiği salon programına geçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Gençlik Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 107. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesaj okundu.

Program, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer’in günün anlam ve önemini belirten hitaplarının ardından ödül töreni ile devam etti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle ilimizde ortaöğretim kurumları arasında resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinde düzenlenen yarışmalardaki birincilere Vali İlhami Aktaş tarafından, aynı kategorilerde 2. ve 3. olanlara da Deniz Eğitim- Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından verildi.

Öğrencilerin tebrik edilmesi ve hediyelerinin verilmesinin akabinde, Kartepe Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve büyük bir beğeni ile izlenen gösteri gerçekleştirildi.

Gösterilerin ardından Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri, bu güzel ve anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek öğrenci ve öğretmenlerle günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Baro Başkan Av. Kadir Caner Karakadılar, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, ilgili kurum müdürleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, şehit yakınları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.