Yerel Basında Kurumsal Dönüşüm, Dayanıklılık ve Uluslararası Vizyon

‘Yeni Gebze’den ‘Gazete Gebze’'ye





25 Mart 2026 tarihinde Gazete Gebze’de yayımlanan ve Kocaeli basın tarihine ışık tutan analiz:

Yerel medya, demokratik toplumların ve kentsel ekosistemlerin temel yapı taşlarından biri olarak, bölgesel dinamiklerin ulusal ve uluslararası düzleme taşınmasında kritik bir işlev görmektedir. Özellikle Türkiye gibi hızlı sanayileşme, yoğun iç göç ve dramatik kentleşme süreçlerinden geçmiş ülkelerde yerel gazeteler; yalnızca birer bilgi aktarım veya haber verme aracı değil, aynı zamanda kent kimliğinin inşası, sivil toplumun güçlendirilmesi, kültürel entegrasyonun sağlanması ve bölgesel hafızanın korunması açısından stratejik birer arşiv niteliği taşımaktadır.



Marmara Bölgesi'nin kalbinde yer alan, Kocaeli iline bağlı olmasına rağmen sosyo-ekonomik açıdan İstanbul metropolüyle organik bağlar kuran Gebze ilçesi, Türkiye'nin en büyük sanayi havzalarından biri olarak benzersiz bir demografik çeşitliliğe sahiptir. Yoğun sanayi yatırımlarının bölgeye çekilmesiyle birlikte hızla artan nüfus, farklı kültürel arka planlara sahip toplulukların bir arada yaşamasını zorunlu kılmış, bu da kentin ortak bir iletişim platformuna, bir "kent meydanına" duyduğu ihtiyacı zirveye taşımıştır.





Gebze bölgesinde basının gelişimi, kentin sosyolojik ve ekonomik evrimiyle tam bir paralellik göstermektedir. Bölgenin yerel basın tarihi incelendiğinde, 1954 yılında yayın hayatına başlayan "Gebze'nin Sesi" gazetesi ilk ciddi girişim olarak kayıtlara geçmektedir. Bu öncü girişimi, 1965'li yıllarda "Körfez Gazetesi" ve ilerleyen dönemlerde "Gebze Postası" ile "Uyanış" gibi dönemin kısıtlı imkanlarıyla neşredilen yayınlar takip etmiştir. Ancak 1980'li yılların başına gelindiğinde, artan nüfusa, çeşitlenen demografik yapıya ve gelişen sanayiye rağmen bölgede çok sesliliği, modern habercilik pratiklerini ve kurumsal sürekliliği yansıtacak bir medya organının eksikliği derinden hissedilmektedir.

Kentin ticari kapasitesi büyürken, yerel halkın, işçi sınıfının, sanayicilerin ve esnafın sesini duyurabileceği bağımsız bir platformun olmaması, Gebze'nin entelektüel ve sivil gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri olarak belirmiştir.





İşte bu tarihsel kırılma noktasında, günümüzde "Gazete Gebze" adıyla bilinen, dijital ve basılı yayıncılığını başarıyla sürdüren, yalnızca yerel sınırlarla yetinmeyip uluslararası belgeselcilik faaliyetleriyle küresel bir vizyon ortaya koyan yayın organının temelleri atılmıştır.

"Yeni Gebze" adıyla son derece mütevazı ve zorlu fiziksel koşullarda kurulan, zamanla "Gebze Gazetesi" ismini alan ve günümüzde ‘Gazete Gebze’ ismi ile yayın hayatını sürdüren modern bir medya grubu olarak faaliyet göstermekte.







Gebze'de "Çok Seslilik" İhtiyacı ve İlk Adımlar



1980'li yılların başları, Türkiye'de siyasi, ekonomik ve toplumsal anlamda büyük dönüşümlerin yaşandığı bir dönemdir. 1980 askeri darbesinin ardından sivil siyasete geçiş sancılarının yaşandığı, Turgut Özal dönemiyle birlikte dışa açık piyasa ekonomisinin benimsendiği bu yıllar, Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi Gebze'de de girişimcilik ruhunu tetiklemiştir.



1982 yılının Haziran ayında Gebze'ye yerleşen İsmail Kahraman, daha öncesinde Trabzon'da 1975 yılında "Ufuk Gazetesi"nde yazarlık deneyimi edinmiş, ardından vatani görevi sırasında İstanbul Çubuklu'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın basın merkezinde ulusal basınla tanışmış bir isimdir.



Gebze'ye yerleşmesinin ardından TRT, Anadolu Ajansı ve çeşitli ulusal basın kuruluşlarının temsilciliklerini ve muhabirliklerini üstlenen Kahraman, bölgedeki yerel medya ekosistemini yakından gözlemleme ve analiz etme fırsatı bulmuştur.



Dönemin koşullarında Gebze'de faaliyet gösteren yegane yerel yayın organı "Uyanış" gazetesidir. Kurucu Kahraman'ın analizlerine göre, devasa bir sanayi kentine dönüşme potansiyeli taşıyan Gebze'nin tek bir yayın organı üzerinden temsil edilmesi, kentin taşıdığı potansiyeli yansıtmaktan uzaktır. Toplumsal sorunların, farklı siyasi görüşlerin ve bölgesel taleplerin dile getirilmesi için bir "çok seslilik" (medya çoğulculuğu) ihtiyacı açıkça ortadadır.



Bu ihtiyaç, sadece yeni bir ticari girişim fırsatı değil, aynı zamanda kent kültürünün gelişimine katkı sunacak bir sivil inisiyatifin zorunluluğu olarak algılanmıştır.



Bağımsız bir yayın organı kurma fikri, başlangıçta yerel siyasetçilerle iş birliği arayışlarını beraberinde getirmiştir. Dönemin Gebze eski belediye başkanı Bülent Atasayan ile ortak bir medya projesi geliştirme yönünde görüşmeler yapılmış, ancak bu toplantılardan somut bir sonuç alınamamıştır. Bu başarısız ortaklık girişimi, 25 yaşındaki genç gazeteci İsmail Kahraman'ın tamamen bağımsız bir şekilde yola çıkma kararı almasına vesile olmuştur.



Gazetenin resmi kuruluş tarihi ve geleneksel kutlama dönemleri 25 Mart 1985 olarak kabul edilse de , kurumun tarihsel kökleri bir önceki yılın sonlarına kadar uzanmaktadır. Ankara Millî Kütüphane arşivlerinde yapılan detaylı araştırmalar ve İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) tarafından gün yüzüne çıkarılan belgeler, gazetenin "Yeni Gebze" adıyla ilk deneme sayılarını 3 Aralık 1984 tarihinde yayımlamaya başladığını ortaya koymaktadır. Bu durum, gazetenin resmi lansmanından önce yaklaşık dört ay süren bir fizibilite, yerel nabız yoklama ve okurla buluşma (pilot yayın) sürecinden geçtiğine işaret etmektedir. Bu stratejik hazırlık evresi, gazetenin kentin sosyolojik yapısına uygun bir yayın politikası geliştirmesini ve uzun ömürlü bir kurumsal temel atmasını sağlamıştır.



Türkiye'de taşra gazeteciliği yapmak, özellikle 1980'li yılların kısıtlı teknolojik ve ekonomik şartlarında, yalnızca entelektüel bir merak veya ticari bir faaliyet değil, aynı zamanda olağanüstü bir fiziksel dayanıklılık ve adanmışlık gerektiren bir süreçtir. "Yeni Gebze" gazetesinin ilk yıllarında karşılaştığı zorluklar, kurumun bugünkü kimliğinin ve direncini sağlayan çelikleşme evresidir.







İzmit Yollarında Matbaa Mücadelesi



1985 yılında Gebze, her ne kadar sanayi yatırımları açısından büyüyen bir bölge olsa da, matbaacılık ve yayıncılık altyapısı açısından oldukça yetersiz durumdadır. İlçede büyük boy gazete basabilecek teknik donanıma ve rotatif kapasitesine sahip bir matbaanın bulunmaması, gazetenin yayına hazırlanması sürecindeki en büyük lojistik engeli oluşturmuştur. Bu fiziki imkansızlık, gazetenin baskı işlemlerinin komşu ilçe İzmit'te (Kocaeli il merkezi) gerçekleştirilmesini zorunlu kılmıştır.



Basım işlemleri için ilk olarak merhum Selahattin Telser'in sahibi olduğu "Hürsöz Gazetesi" tesisleri ile anlaşmaya varılmıştır. İlerleyen süreçte ise Birol Özbay'ın sahibi olduğu "Türkyolu Bizim Şehir Gazetesi" matbaası da gazetenin üretim üssü olarak kullanılmıştır. Bu lojistik bağımlılık, kurucu ekibin haftada iki, bazen üç kez Gebze ile İzmit arasında yaklaşık 40 kilometrelik bir rotada mekik dokumasını gerektirmiştir. O dönemin ulaşım altyapısında düzenli servis veya konforlu toplu taşıma araçlarının bulunmaması nedeniyle, bu yolculukların çoğu zaman yük taşıyan kamyonların kasalarında veya otostop yöntemleriyle yapılmakta idi.



İzmit'teki matbaada geçen saatler, fiziksel yorgunluğun doruk noktasıdır. Geceleri dizgi ve baskı işlemleri sırasında matbaadaki kağıt balyaları üzerinde uyunması, günlerce uykusuz kalınması ve zaman zaman temel gıda ihtiyaçlarının dahi zorlukla karşılanması, dönemin gazetecilik ruhunu ve fedakarlığını yansıtan çarpıcı örneklerdir. Basımı tamamlanan gazetelerin Gebze'ye getirilmesinin ardından, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte abonelere ve gazete bayilerine bizzat dağıtım yapılması, üretim zincirinin her aşamasında gösterilen olağanüstü emeğin kanıtıdır.



Sürdürülebilirlik Modeli



Bağımsız bir yerel gazetenin ayakta kalabilmesi için en temel unsur sürdürülebilir bir finansman modelidir. 1980'li yılların ortalarında, reklam ve ilan pastasının henüz yeterince gelişmediği bir sanayi kasabasında, haftalık 35 bin lira gibi dönemin şartlarında ciddi bir meblağ tutan baskı maliyetlerinin karşılanması kurumu ekonomik bir darboğaza sokmuştur. Bu darboğazı aşmak amacıyla kurucu İsmail Kahraman, "Kahraman Ticaret" bünyesinde bir kitap ve kırtasiye dükkanı işletmeye başlamıştır.



Gazetenin zarar ettiği veya nakit akışının tıkandığı anlarda kırtasiye dükkanından elde edilen gelirlerin medya operasyonuna aktarılması, yerel basın tarihinde sıkça görülen "çapraz finansman" modellerinin son derece işlevsel bir erken dönem örneğidir. Bu model, gazetenin ekonomik bağımsızlığını korumasını sağlamış, dışarıdan gelebilecek siyasi veya ticari baskılara karşı editoryal bağımsızlığın kalkanı olmuştur.



Teknolojik Sıçrama



Haftalık maliyetlerin yarattığı yük ve İzmit'e gidip gelmenin getirdiği fiziksel yıpranma, gazetenin kendi üretim araçlarına sahip olma zorunluluğunu acil bir gündem maddesi haline getirmiştir. İki yıllık çetin bir mücadelenin ve tasarruf politikasının ardından, 1987 yılının başlarında Gazete için dönüm noktası niteliğinde bir adım atılmıştır. Gebze'nin merkezi noktalarından Menzilhane Meydanı'nda kiralanan bir bodrum katında gazetenin kendi matbaa tesisleri kurulmuştur.



Bu hamle, yalnızca lojistik bir rahatlama değil, Gebze'nin teknolojik, sanayi ve kültürel tarihi açısından bir devrimdir. Matbaanın kurulmasıyla birlikte bölgeye ilk kez otomatik gazete baskı makinesi (Nebioğlu marka) ve sıcak kurşun dizgi makinesi (Entertip) getirilmiştir. Bu teknolojik altyapı, Gebze'de büyük boy bir gazetenin bütünüyle yerel imkanlarla dizilip basılabilmesini olanaklı kılan ilk girişim olmuştur.



Kendi matbaasına sahip olmak, gazeteye devasa bir editoryal ve ticari esneklik kazandırmıştır. Haberlerin baskıya girme süreleri kısaltılmış, kentin sıcak gündemi, asayiş olayları veya yerel siyasi gelişmeler çok daha hızlı bir şekilde okuyucuya ulaştırılabilmiştir. Teknolojik bağımsızlık, gazetenin okur nezdindeki saygınlığını artırırken, yerel sanayicilerin ve esnafın ilan/reklam verme motivasyonunu yükselterek ekonomik döngünün tamamen kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamıştır.



1987 yılı, aynı zamanda kurumsal kimlik inşası ve mesleki örgütlenme açısından da kritik bir yıldır. İsmail Kahraman'ın Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin (KOGACE) kurucu üyeleri arasında yer alması ve merkezi Ankara'da bulunan Anadolu Basın Birliği'ne üye olması, Gebze Gazetesi'nin bölgesel izolasyondan çıkarak ulusal mesleki ağlara, normlara ve standartlara eklemlenmesini beraberinde getirmiştir.



Kurumsal Evrim



1990 yılına gelindiğinde, kazanılan ulusal ödüllerin (özellikle dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın elinden alınan Anadolu Basını Birincilik Ödülü) yarattığı rüzgarla birlikte Gebze Gazetesi, haftalık yayın periyodunu terk ederek günlük gazete formatına geçiş yapmıştır. Günlük yayına geçiş, okur sadakatini perçinleyen, yerel siyaseti ve bürokrasiyi denetleme gücünü artıran ve kentin anlık sorunlarına reaksiyon gösterme kapasitesini maksimize eden stratejik bir adımdır.







Zaman içerisinde gazetenin marka stratejisinde organik bir evrim yaşanmış; "Yeni Gebze" olan ilk isim, "Gebze Gazetesi"ne dönüşmüş Kuruluşundan itibaren Karşılaşılan bu zorlu mücadelelerde beraber yol yürüdüğü kardeşi Yunus Kahraman yönetimine geçmesi ile birlikte dijital çağın da gereklilikleriyle uyumlu olarak "Gazete Gebze" adını almıştır.



Gazetenin yıllar boyunca saygınlığını korumasının temelinde yatan en önemli faktör, net bir şekilde tanımlanan ve kuşaklar arası aktarılan editoryal manifestodur. Yunus Kahraman Yönetimindeki ‘Gazete Gebze’ yayın politikasını salt Gebze merkeziyle sınırlamayıp; Darıca, Dilovası, Çayırova ilçelerini ve nihayetinde Kocaeli bütününe hitap eden bir "Bölge Gazetesi" vizyonunu benimsemiştir.



Yayıncılıkta "Kırmızı Çizgiler"



Yunus Kahraman'ın ifadeleriyle somutlaşan ve gazetenin editoryal süreçlerine yön veren "kırmızı çizgiler", bir yerel medya organının ulusal değerlerle nasıl entegre olduğunun sosyolojik bir özetidir:





Toplumsal ve Bölgesel Menfaat: Kentin ve bölgenin faydasına olan, sanayiyi, istihdamı, kültürü ve eğitimi destekleyen her türlü projenin yanında durulması; kentin aleyhine olduğu tespit edilen uygulamaların ise sivil bir denetim mekanizması gibi karşısında olunması. Anayasal Düzen ve Ülke Bütünlüğü: Gazetenin en keskin kırmızı çizgisi; Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü, anayasal hukuk düzeni, toplumun inanç ve değerleri ile maddi/manevi dinamiklerin korunmasıdır. Vatandaşların hak ve hürriyetlerine yönelik saldırılara karşı tavizsiz bir duruş sergilenmesi esastır. Etik ve İlkeli Habercilik: Her zaman doğrunun yanında olma şiarıyla hareket edilmesi; yalandan, iftiradan, dezenformasyondan ve şahsi hesaplaşmalardan bütünüyle uzak, objektif bir gazetecilik pratiğinin işletilmesi.

Bu ilkeler bütünü, Gazete Gebze'nin yerel siyasette, sivil toplum örgütlerinde, iş dünyasında ve bürokrasi kademelerinde güvenilir, itibar edilen ve referans alınan bir kurum olarak kabul görmesini sağlamıştır.

Yerel Habercilikten Kültürel Elçiliğe



Gazetesi'nin kurumsal serüveni, yalnızca basılı bir kağıt ürününün hayatta kalma mücadelesinden ibaret değildir. Gelişen teknolojilere uyum sağlama refleksi, kurumun sürekli olarak yeni iletişim formatlarına yönelmesini sağlamıştır. Bu bağlamda 1993 yılı, gazetenin işitsel medyaya adım attığı kritik bir yıldır. Kurucu felsefenin bir uzantısı olarak bölgenin ilk özel radyo istasyonlarından biri olan "Hizmet FM" (Gebze FM) kurulmuş ve yerel medyanın sesi frekanslar üzerinden doğrudan halka ulaştırılmıştır.



Ancak kurumun yerel habercilik sınırlarını kökten aşarak ulusal ve uluslararası düzleme taşınmasındaki en büyük katalizör, hiç şüphesiz "Devri Alem" (Devr-i Âlem) belgesel programları olmuştur. Araştırmacı gazetecilik refleksinin görsel ve epik bir formata dönüştürülmesiyle ortaya çıkan bu devasa proje, 1993 yılından itibaren TGRT Belgesel TV gibi saygın ulusal ve bölgesel kanallarda düzenli olarak yayımlanarak milyonlarca izleyiciye ulaşmıştır.



"Devri Alem" belgeselleri, yerel bir gazetenin kültür vizyonunun küresel bir izdüşümüdür. Kurucu İsmail Kahraman'ın yönetmenliğinde, bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinde ve dünya genelinde 80'e yakın ülkede yüzlerce bölümlük çekimler gerçekleştirilmiştir. Bu belgeseller, basit seyahat programları olmanın çok ötesinde; Türk-İslam coğrafyasının tarihini, kültürel köklerini, mimari medeniyet inşasını ve sosyolojik bağlarını derinlemesine inceleyen akademik düzeyde görsel arşiv niteliği taşımaktadır.



Kültürel Hafızanın Kurumsallaşması: İKTAV



Gazetecilik, köşe yazarlığı ve onlarca ülkeyi kapsayan belgeselcilik faaliyetleri sonucunda; binlerce sayfa makale, yazılı resmi belge, binlerce kitap, sayısız fotoğraf karesi ve yüzlerce saatlik video kaydı birikerek devasa bir arşive dönüşmüştür.



Gazete kurucusu İsmail Kahraman bu paha biçilemez entelektüel sermayenin özel şahısların depolarında çürümesine izin vermek yerine, onu kamuya mal etmek gibi vizyoner bir karar almıştır. Bu doğrultuda, "İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi" (İKTAV) kurularak bir vakıf kütüphanesi formatına dönüştürmüştür.



Kocaeli Valiliği'nin resmi onayı ve oluru ile kurulan İKTAV, tarih, kültür, sosyoloji araştırmacılarının, akademisyenlerin, üniversite öğrencilerinin ve bağımsız yazarların ücretsiz erişimine sunulmuş sivil bir araştırma laboratuvarıdır. İKTAV'ın kuruluş felsefesi, Kurucu İsmail Kahraman'ın "Dünyada en büyük zenginlik bilgiye sahip olmaktır. Bilginin kaynağı da kitap ve kütüphanelerdedir. Keşke herkes bu tür kültürel çalışmalar yaparak kubbede hoş bir seda bırakabilse." sözleriyle özetlenmektedir.







İKTAV'ın kurum kültürü açısından en anlamlı icraatlarından biri, gazetenin kendi tarihine sahip çıkmasıdır. 1984 yılında "Yeni Gebze" adıyla yayımlanan ancak zamanın yıpratıcı etkisiyle kaybolmaya yüz tutan ilk sayılar, bizzat Ankara'daki Millî Kütüphane arşivlerinde uzun süren tespit çalışmaları sonucunda bulunmuş ve İKTAV Kütüphanesi'nin koleksiyonuna kazandırılmıştır. Bu eylem, kurumun salt günlük tiraj kaygısı taşımadığını, geçmişine, köklerine ve kent hafızasına duyduğu derin saygıyı yapısal olarak ispatlamaktadır.

Başarıların Tescili



Gazetenin kurucu kadrosunun yarım asra yaklaşan gazetecilik serüveni, yerel sınırları aşarak ulusal başkentte ve uluslararası platformlarda defalarca tescillenmiş prestijli ödüllerle onurlandırılmıştır. Bu ödüller, salt bir kurumun editoryal kalitesini değil, aynı zamanda Gebze'nin ve Kocaeli'nin medya sektöründeki temsiliyet gücünün ulaştığı zirveyi yansıtmaktadır. Kurumun aldığı ödüller, haber formatlarından görsel tasarımlara, televizyonculuktan belgesel sinemacılığına kadar geniş bir spektruma yayılmaktadır.



Ulusal Basın Başarı Ödülleri ve Tarihi Tesciller



Kurum tarihinin en ikonik ve motive edici dönüm noktalarından biri şüphesiz 1990 yılında kazanılan "Anadolu Basını Birincilik Ödülü"dür (bazı resmi kayıtlarda GAP Projesi Birincilik Ödülü olarak da geçmektedir). Ödülün ehemmiyeti, bizzat dönemin Cumhurbaşkanı/Başbakanı merhum Turgut Özal'ın elinden Kurucu İsmail Kahraman alınmıştır. Henüz 5 yıllık geçmişe sahip, taşrada kendi matbaasını yeni kurmuş yerel bir inisiyatifin, devletin en üst makamı tarafından ulusal çapta "birinci" olarak takdir edilmesi, benzersiz bir rüşt ispatıdır. Bu tarihi başarı, kuruma ciddi bir psikolojik sermaye sağlamış, haftalık formattan "Günlük Gazete" formatına geçilmesinin önünü açan cesareti vermiştir.

Bölgesel düzeyde ise, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) tarafından uzun yıllardır geleneksel olarak düzenlenen, bölgenin en saygın mesleki yarışması olan "Kazım Ertek Gazetecilik Yarışması" ile "Basın Onur Günü" etkinliklerinde Gazete kadrosu defalarca kürsüye çıkmıştır. Öne çıkan bazı ödüller şunlardır:



Uluslararası Kültür ve Belgesel Ödülleri



Gazetenin Kurucusu İsmail Kahraman Yönetimindeki "Devri Alem" markasıyla küresel bir açılıma imza atması, uluslararası camiada büyük yankı uyandırmış ve kuruma prestijli ödüller getirmiştir:

Türk Dünyası Üstün Basın Nişanı : Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirilen Türk Dünyası Gazeteciler Şurası'nda (Kazan Deklarasyonu), Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Birliği Genel Başkanı sıfatıyla İsmail Kahraman öncü bir rol üstlenmiştir. TRT Avaz, Tatmedia, Anadolu Ajansı ve Azerbaycan Matbuat Şurası gibi devasa devlet kurumlarının katıldığı bu platformda, Türk dünyası iletişim entegrasyonuna sağlanan eşsiz katkılardan dolayı verilen " Türk Dünyası Üstün Basın Nişanı " ve " Basın Hizmet Ödülleri " kapsamında uluslararası diplomasinin öznesi olmuştur.

Yılın Başarılı Belgeselcisi ( Jüri Özel Ödülü ): 2024 yılı değerlendirmeleri sonucunda, Tokat'ta düzenlenen geniş katılımlı törende " Devri Alem " belgesel ekibi, Anadolu'nun Türkleşme sürecini ve tarihsel mirasını anlatan " Danişment Gazi " eseriyle Jüri Özel Ödülü 'ne layık görülmüştür. Jüri, eserin barındırdığı tarihi vizyonu, kültürel derinliği ve konuyu işleyişteki ustalığı ödülün temel gerekçesi olarak vurgulamıştır.,

Uluslararası Altın Safran Seçkisi: 2015 yılında düzenlenen 16. Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde "Doğu Türkistan'da Kültür Mirasımız" adlı yapım, Özel Gösterim Seçkisi'ne resmen kabul edilerek sinematografik ve kültürel rüştünü ispatlamıştır.

Toplumsal Gündem Belirleme Gücü





Medya endüstrisinde, özellikle yerel basılı materyalin (print media) son yirmi yılda küresel ölçekte yaşadığı daralmaya, tiraj kayıplarına ve ekonomik krizlere rağmen Gazete Gebze'nin kurumsal gücünü ve etkisini artırarak korumasının ardında yatan temel faktör, kesintisiz bir adaptasyon yeteneğidir.

"Yeni Gebze"nin siyah-beyaz, dizgisi saatler süren sıcak kurşun sayfalarından; saniyeler içinde on binlerce kişiye ulaşan interaktif "gazetegebze.com.tr" portalına ve Facebook/sosyal medya platformları üzerinden kesintisiz canlı yayın haberciliğine geçiş yapılması, yerel medya için örnek bir dijital transformasyon vakasıdır.

Kurumun güncel haber portföyü ve manşetleri incelendiğinde, klasik ve reaktif "protokol-asayiş" haberciliğinin çok ötesine geçerek, aktif bir sosyolojik ayna ve toplumsal vicdan görevi üstlendiği net bir biçimde görülmektedir.







Yerel Basının Geleceğine Yön Veren Bir Model

1980'li yılların ortalarında, "Yeni Gebze" adıyla yola çıkan, Kocaeli'nin İzmit ilçesine haftanın belirli günlerinde başkalarının matbaalarında kağıt balyaları üzerinde uyuyarak bedel ödenen bu sancılı başlangıç; aradan geçen yaklaşık 40 yıllık sürecin ardından devasa, saygın ve çok katmanlı bir kültürel, görsel ve dijital ekosisteme ("Gazete Gebze" markası, "Devri Alem" uluslararası belgeselleri, İKTAV Kütüphanesi) dönüşmüştür.



Bu dikkat çekici evrim, basit bir ticari büyüme hikayesi değildir. Elde edilen kurumsal başarının mimarisi; teknolojik imkansızlıklara ve ekonomik darboğazlara karşı gösterilen kişisel direncin sarsılmaz bir kurumsal iradeye dönüşmesi, yerel sınırların "çok seslilik" felsefesiyle ve kapsayıcı (Çayırova, Darıca, Dilovası dahil) bir bölge vizyonuyla aşılması ve medyanın sadece dördüncü kuvvet olarak değil, bir "kültürel taşıyıcı" olarak kodlanmasıyla inşa edilmiştir.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seviyesindeki takdirnamelerden (1990 Turgut Özal Ödülü), uluslararası film festivallerine (Altın Safran) , Türk Dünyası üstün hizmet nişanlarından teknoloji ve sanayi entegrasyonuna kadar uzanan kesintisiz başarı grafiği, kurumun etki alanının genişliğini kanıtlamaktadır.



Gazete Gebze modeli, yeni nesil gazetecilere ve medya teorisyenlerine şu evrensel mesajı vermektedir: Yerel bir medya organı; etik ilkelere ("kırmızı çizgilerine") bağlı kaldığı, toplumun sosyolojik faydasına odaklandığı, teknolojiyi (dijitalleşme ve yayıncılık) anında entegre ettiği ve kentin sadece bugünkü asayiş olaylarına değil, dününe (İKTAV arşivleri) ve dünyadaki kültürel köklerine (Devri Alem) sahip çıktığı müddetçe yenilmez bir referans merkezine dönüşür. Bu haliyle Gazete Gebze'nin tarihi, Türk yerel basın literatüründe eşine az rastlanır, akademik düzeyde incelenmesi ve okutulması gereken eksiksiz bir başarı, dayanıklılık ve vizyon öyküsüdür.

