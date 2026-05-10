Başkan Büyükakın’dan Anneler Günü mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında insanlık tarihi boyunca medeniyetleri ayakta tutan görünmez kahramanların en başında annelerin geldiğini belirterek, “Bir çocuğun dünyaya gözlerini açtığı ilk anla başlayan o sessiz emek, yıllar içinde bir toplumun ahlakına, merhametine ve adalet duygusuna dönüşür. Bugün şehirleri, medeniyetleri ve nesilleri ayakta tutan güç; annelerin duası, emeği ve ferasetidir” dedi.

Başkan Büyükakın mesajını şöyle sürdürdü; “Peygamber Efendimiz (S.A.V.), huzuruna gelen bir sahabeye ‘İnsanlar içinde en çok iyilik yapmam gereken kimdir?’ diye sorulduğunda üç kez üst üste ‘Annen’ buyurmuştur. Bu, insanlık tarihinin en derin toplumsal hakikatlerinden biridir. Çünkü anne medeniyetin başlangıç noktasıdır. Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Hayma Ana’nın yetiştirdiği nesiller, altı asır sürecek bir gönül coğrafyasının temellerini atmıştır. Tarih bize açıkça göstermektedir: Güçlü toplumların ardında daima güçlü anneler vardır.

Modern dünyada teknolojiyle birlikte bilgi artarken merhamet azalıyor; iletişim çoğalırken gönül bağları zayıflıyor. İşte tam da bu çağda annelerimiz, insanı insan yapan değerlerin son büyük koruyucuları olarak karşımıza çıkıyor. Bir annenin evladına öğrettiği vicdan, saygı, sabır ve merhamet; yarının şehirlerini, kurumlarını ve toplum düzenini şekillendiren görünmez mimaridir. Her çocuğa fısıldanan ‘doğru ol, dürüst ol, merhametli ol’ sözleri, aslında geleceğin inşa planıdır.

İnanıyoruz ki güçlü aile olmadan güçlü toplum, güçlü toplum olmadan huzurlu şehirler inşa edilemez. Bu nedenle annelerimize gösterilen her değer, geleceğimize yapılan en kalıcı yatırımdır. Annelerin duasını alan şehirlerde bereket yeşerir; annelerin yüzünün güldüğü toplumlarda umut filizlenir.

Hayatın tüm yükünü omuzlarında taşıyan, evladı için kendi yorgunluğunu unutan, gecesini gündüzüne katan fedakâr annelerimizin hakkını tam olarak ifade edebilecek bir kelime yoktur. Evladını vatana emanet etmiş şehit annelerimiz başta olmak üzere, sevgiyle, sabırla ve büyük bir adanmışlıkla nesiller yetiştiren tüm annelerimiz, milletimizin en kıymetli hazinesidir.

Bu vesileyle; şehit ve gazi annelerimiz başta olmak üzere yüreği evlat sevgisiyle atan bütün annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”