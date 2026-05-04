KSO Başkanı Zeytinoğlu enflasyon verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Nisan ayında TÜFE beklentilerin üzerinde yüzde 4,18 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak gerçekleşti. Savaşın enflasyona etkisini, bu ay daha yakından hissedeceğimizi ifade etmiştik. Nisan ayı enflasyonunda; enerji, ulaştırma ve gıda baskısının öne çıktığını görüyoruz. Özellikle üretici fiyatlarında; enerji ve hammadde maliyetleri kaynaklı artışlar dikkat çekiyor” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) belirgin olarak, yıllık bazda yüzde 28,59 oranında arttı. Bu hızlanmanın dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Jeopolitik risklerin devam ettiği süreçte, üreticilerimiz üzerindeki maliyet baskılarının artabileceğini öngörüyoruz. Diğer taraftan, maliyetlerin altında tutulan kur artışı nedeniyle sanayicimizin rekabet gücü kaybı devam ediyor. Her zaman vurguladığımız gibi enflasyonla mücadeleye desteğimizi sürdürüyoruz. Ancak, bu sürecin üretim ve yatırım tarafını zayıflatmadan yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, nisan ayında bizleri sevindiren ihracatımızdaki hızlanmanın sürdürülebilir olması için sanayicimiz üzerindeki maliyet baskılarının azaltılmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.