GEBZE TİCARET ODASI HEYETİ, SAHA EXPO’DA ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Mikdat Aydın, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Yücel Yılmazel ve Sayın Sinan Yücel ile Genel Sekreterimiz Av. Arb. Çağrı Solak; savunma, havacılık ve yüksek teknoloji alanlarının önemli organizasyonları arasında yer alan SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na katılım sağladı.

Heyet tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde; savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların geliştirdiği yeni teknolojiler, üretim kabiliyetleri, Ar-Ge çalışmaları ve tedarik süreçlerine ilişkin istişareler yapılırken, firmalarımızın sektör içerisindeki konumlarını güçlendirecek iş birlikleri ve yeni ticari fırsatlar da ele alındı.

SAHA EXPO kapsamında yalnızca üyelerimizin stantları değil, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli ve milli teknolojilerini yansıtan önemli projeler de incelendi. Bu kapsamda fuarın dikkat çeken sistemlerinden biri olan Yıldırımhan Füze Sistemi hakkında yetkililerden bilgi alındı. Türkiye’nin savunma sanayisindeki mühendislik gücünü, teknolojik dönüşümünü ve stratejik üretim kapasitesini ortaya koyan sistemler, fuar ziyaretinin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Gerçekleştirilen temaslarda ayrıca; savunma sanayi ekosisteminde tedarik zinciri yönetimi, yerlilik oranının artırılması, yüksek teknoloji üretimi, ihracat odaklı büyüme ve uluslararası iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Fuarın, firmalar arasında doğrudan ticari temas kurulması açısından önemli bir platform olduğu vurgulandı.

Gebze Ticaret Odası olarak; üyelerimizin savunma sanayi, havacılık, ileri teknoloji ve stratejik üretim alanlarında daha etkin rol almasını desteklemeye, firmalarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya ve üyelerimizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda güçlü şekilde temsil etmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Program kapsamında fuarda yer alan Gebze Ticaret Odası üyesi firmalar ziyaret edilerek yürüttükleri çalışmalar, üretim altyapıları, savunma sanayine yönelik projeleri ve ihracat faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Gerçekleştirilen görüşmelerde; üyelerimizin yerli ve milli üretime sunduğu katkılar, yüksek katma değerli üretim kapasitesi ve uluslararası pazarlardaki faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.