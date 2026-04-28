Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçına ilişkin konuşan tecrübeli teknik adam, "Hocalar için bu artık biraz klişe oldu. Hedefi olmayan takımlar böyle oynuyor gibi bir söylem var ama ben bunu çok kullanmayı sevmiyorum. Bu düşünceyi oyuncularıma da sürekli aktarıyorum. Biz sahada mücadele ediyoruz, rakibe hazırlanıyoruz. Ancak taktiksel olarak ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın, mental olarak hazır değilseniz o maça tam anlamıyla çıkamazsınız. Bunu her zaman oyuncularımla paylaşıyorum. Kolay bir süreç değil. Lig uzun bir maraton ve çok önemli maçlar oynadık. Oyuncularımız ciddi bir yük altında mücadele etti. Bu bir bahane değil, herkes aynı şartlarda. Böyle maçlar oynamak, geçen hafta maça kazanmaya yakın olan taraf bizdik. Gençlerbirliği maçında oyuna istediğimiz gibi başlayamadık ama sonrasında oyunun kontrolü bizdeydi. Rakip çok ciddi bir mücadele ortaya koydu. Biz de aynı şekilde karşılık verdik ancak sonucu alamadık. Lig çok zor ve her takım kazanmak için büyük bir mücadele veriyor" ifadelerini kullandı.



"Kazanarak dönmek istiyoruz"



Kasımpaşa'nın güçlü bir kadrosu olduğuna dikkat çeken İnan, "Gençlerbirliği gibi güçlü bir kadrosu var. Özellikle hücum hattı çok kaliteli oyunculardan oluşuyor. Sezon boyunca istedikleri performansı her zaman gösteremediler ama yine de güçlü bir kadro. Kasımpaşa'nın da öyle. Çok önemli kariyerli, oyuncuları olan bir takım. Ligin bu son dönemecin çok zorlu maçlara çıkıyoruz. Ne kadar önemli ve zor olduğunun farkındayız. Kasımpaşa için de maç final havasında geçecek. Oyuncularımla sürekli olarak maç kazanma ve puan toplama üzerine konuşuyoruz. Bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Zor bir deplasman, zor bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de bu tarz maçları daha önce de çok güzel oynadık ve kazandık. Aynı performansı tekrar göstermek istiyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Kazanarak dönmek istiyoruz" diye konuştu.



"Çok zor bir süreçten geçtik ama takımın mücadelesinden ve bulunduğu konumdan memnunum"



Ligde 36 puan topladıklarına dikkat çeken Selçuk İnan, "Ben hiçbir zaman bulunduğumuz durumdan tatmin olmuyorum. Her maçı kazanmak isterim. Ancak ligin nasıl seyredeceğini de biliyorum. Bence bu sene son yıllardaki en güçlü takımların olduğu bir lig yaşandı. Özellikle Anadolu takımları arasındaki rekabet neredeyse birbiriyle aynıydı. Bu tarafından baktığınız zaman olaya 16 yıl sonra Süper Lig'e çıkmak, belli zorluklarla mücadele etmek ilk 7 haftada yaşadığımız zorluklar. Sezon başındaki zorluklar, geç gelen transferler ve yaşanan sıkıntılar vardı. Çok zor bir süreçten geçtik ama takımın mücadelesinden ve bulunduğu konumdan memnunum. Aşağı yukarı kafamdaki şeyleri yaşıyorum. Ligin bu döneminde bu puanda bu sıralamada olmak bizim önemli olacaktı. Eğer kalan maçlarımızı kazanırsak ligi 8. ya da 7. bitirme ihtimalimiz de var. Bu çok önemli bizim için" dedi.