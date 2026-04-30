GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zorlu araziler "çalı canavarı" ile temizleniyor

Kocaeli'de sürücülerin görüş açısını daraltan ve görüntü kirliliği oluşturan yabani otlar ile çalılar, zorlu arazi şartlarına uygun modern ekipmanlarla temizlenerek yollar daha güvenli hale getiriliyor.

Zorlu araziler

30 Nisan 2026 Perşembe 14:35

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, kent genelindeki zorlu arazi şartlatına ot ve çalı temizliğini özel donanımlı iş makinesiyle gerçekleştiriyor. Ekipler, kent genelindeki yol kenarları, orta refüjler ve standart araçların müdahale etmekte güçlük çektiği eğimli ve dar alanlarda "çalı canavarı" adı verilen özel donanımlı iş makinesini kullanıyor. Binlerce metrekarelik alanda yoğun bitki örtüsüne müdahale eden makine, temizlik sürecini hızlandırıyor. 
Çalışmalar kapsamında, yol kenarlarında kontrolsüz uzayarak sürücülerin görüş açısını daraltan ve trafik güvenliğini riske atan bitkiler de temizleniyor. Teknolojik ekipman desteğiyle yürütülen faaliyetler sayesinde hem çevre düzeni sağlanıyor hem de ulaşım daha güvenli hale getiriliyor. 



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İKTAV KÜTÜPHANEMİZDE NADİR KİTAP “SAHİHİ BUHARİ İKTAV KÜTÜPHANEMİZDE NADİR KİTAP “SAHİHİ...
Kut’ül Amare şehitleri İzmit’te dualarla anıldı Kut’ül Amare şehitleri İzmit’te dualarla anıldı
Sanayi Tipi Kayış ve Kaplamalı Kayış Çözümlerinde Öne Çıkan Firma: Baubelt Sanayi Tipi Kayış ve Kaplamalı Kayış Çözümlerinde...
“Türkiye’nin yükselişinde sizlerin alın teri var” “Türkiye’nin yükselişinde sizlerin alın teri...
Büyükakın’dan İsrail’e Sumud tepkisi Büyükakın’dan İsrail’e Sumud tepkisi
Büyükakın ile Talus, Gebze’de iş insanlarıyla buluştu Büyükakın ile Talus, Gebze’de iş insanlarıyla...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

İKTAV KÜTÜPHANEMİZDE NADİR KİTAP “SAHİHİ...
Kocaeli bölgedinin ilk araştırma merkezi kütüphanesin de tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetinde...

Haberi Oku