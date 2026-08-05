Dilovası Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Ramazan Ömeroğlu, Dilovası'nın geleceğine yön verecek projeler ve devam eden çalışmalar hakkında meclis üyelerine kapsamlı bilgiler verdi.

İLÇE GENELİNDE ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

Konuşmasında ilçenin birçok noktasında çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Ömeroğlu, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

CUMHURİYET MAHALLESİ SEMT KONAĞININ TEMELİ ATILDI

Başkan Ömeroğlu, seçim döneminde sözünü verdikleri projelerden biri olan Cumhuriyet Mahallesi Semt Konağı projesinin temelinin atıldığını belirterek, mahalle sakinlerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek önemli bir eserin ilçeye kazandırılacağını

söyledi.

YENİ TESİSLER KISA SÜREDE HİZMETE AÇILACAK

İlçeye değer katacak yatırımların hızla tamamlandığını belirten Başkan Ömeroğlu, Atık Getirme Merkezi ile Afet Eğitim Merkezi yapım çalışmalarında sona gelindiğini ve her iki tesisin de kısa süre içerisinde düzenlenecek törenlerle hizmete açılacağını ifade

etti.

STRATEJİK PROJELERDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Konuşmasında devam eden projelere de değinen Başkan Ömeroğlu, Diliskelesi Kültür Merkezi, Yeni Belediye Hizmet Binası, Kent Meydanı Projesi, Kayapınar Mesire Alanı ile Tavşancıl Sokak Sağlıklaştırma ve Restorasyon Projesi çalışmalarının planlandığı şekilde

sürdüğünü belirtti.

Ayrıca belediyenin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosunun da genişletildiğini ifade eden Başkan Ömeroğlu, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek için yatırımların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

GÜNDEM MADDELERİ KARARA BAĞLANDI

Açılış konuşmasının ardından meclis gündeminde yer alan maddelerin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri yapılan değerlendirmelerin ardından oy birliği ve oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

TOPLANTI DİLEK VE TEMENNİLERLE SONA ERDİ

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından meclis üyeleri dilek ve temennilerini paylaşarak ilçeye ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi. Karşılıklı istişare ve sohbet ortamında geçen toplantı, iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

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