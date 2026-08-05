Başkan Büyükgöz'den MeclisteMüjde

Toplantının en dikkat çeken gündem maddelerinden biri ise üniversiteyi ilk kez kazanan

gençlere verilecek eğitim desteği oldu.

Başkan Büyükgöz'den Yüzde 20 Artış Teklifi

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün, geçtiğimiz yıl olduğu gibi üniversiteyi ilk

kez kazanan öğrencilere 10 bin TL eğitim desteği verilmesine ilişkin teklifi meclis gündemine geldi.

Gündem maddesini okuduktan sonra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlere daha

güçlü bir destek sunmak amacıyla eğitim yardımının artırılmasını önerdi. Başkan Büyükgöz, "Gelin bunu yüzde 20 artırarak gençlerimize bir jest yapalım." ifadelerini kullanarak destek tutarının 12 bin TL'ye çıkarılmasını teklif etti.

Başkan Büyükgöz'ün önerisi meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi. Böylece Gebze

Belediyesi, 2026 yılında üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilere kayıtta 12 bin TL eğitim desteği sağlayacak.

24 Gündem Maddesi Görüşüldü

Ağustos ayı meclis toplantısında, 2'si önerge olmak üzere toplam 24 gündem maddesi

görüşüldü. Toplantıda çeşitli komisyon raporları değerlendirilerek karara bağlandı.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Duraklı Mahallesi 192 ada 1 ve 2 parseller üzerinde

irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile Plan

ve Proje Müdürlüğü'nün Pelitli Mahallesi 153 ada 513 parsele ilişkin hazırlanan

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yönelik İmar Komisyon Raporu

da oybirliğiyle kabul edildi.

Bir Sonraki Toplantı 1 Eylül'de

Gebze Belediyesi Meclisi'nin bir sonraki olağan toplantısının 1 Eylül 2026 Pazartesi

günü saat 15.00'te yapılması kararlaştırıldı.