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İl Göç Kurulu Koordinasyon Toplantısı, Vali İlhami Aktaş Başkanlığında Gerçekleşti

İl Göç Kurulu Koordinasyon Toplantısı, Vali İlhami Aktaş Başkanlığında Gerçekleşti Düzensiz göç ile mücadele ile İlimizde bulunan yabancılara yönelik toplumsal

İl Göç Kurulu Koordinasyon Toplantısı, Vali İlhami Aktaş Başkanlığında Gerçekleşti

05 Ağustos 2026 Çarşamba 12:30

Karamürsel Alp toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdür V. Erdal Aydınlık, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, İl Göç İdaresi Müdürü Yunus Emre Ülker ve kurum müdürleri katıldı.
İlimizde kayıtsız ve kaçak göçmen bulunmaması için yapılan çalışmalara devam edilmesinin önemini vurgulayan Vali İlhami Aktaş, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederek toplantının İlimize hayırlı olmasını diledi.
Toplantı; İl Göç Müdürü tarafından yabancılara yönelik ilimize ait güncel istatistiki veriler, uluslararası koruma, geçici koruma, uyum ve iletişim ile ilgili sunumun yapılması, bu noktada görevleri bulunan kurumlar arası koordinasyon gerektiren konuların değerlendirilmesi ile sona erdi.

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