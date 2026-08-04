Başkan Büyükgöz'den KaymakamÖzyiğit'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Yeni Hizmet Binasında İlk Ziyaret Başkan Büyükgöz, Gebze Millet Bahçesi bitişiğinde vatandaşlara hizmet vermeye başlayan geçici

Kaymakamlık binasında Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit ile bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve kurumlar arası koordinasyon üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Kamu Hizmetlerinde Güçlü İş Birliği

Ziyaret sırasında Gebze'de devam eden projeler ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha

etkin yürütülmesine yönelik fikir alışverişi yapıldı. Kurumlar arasındaki güçlü

iş birliğinin önemine vurgu yapılan görüşmede, ortak akıl ve koordinasyon

içerisinde çalışmanın Gebze'nin gelişimine önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

"Gebze'mize Hayırlı Olsun"

Ziyarette konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze'mize daha nitelikli

hizmet sunabilmek adına kamu kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmayı

sürdürüyoruz. Gebze Belediyesi olarak inşa ederek Kaymakamlığımızın kullanımına

sunduğumuz geçici hizmet binasının ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaymakam Özyiğit'ten Teşekkür

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise nazik ziyaretinden dolayı Başkan Büyükgöz'e teşekkür ederek, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve dayanışmanın vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artırdığını ifade etti. Kaymakam Özyiğit,

yeni hizmet binasında vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Ortak Hizmet Anlayışı Sürüyor

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Gebze Belediyesi ile Kaymakamlık arasındaki güçlü koordinasyonun, ilçeye kazandırılacak yeni yatırımlar ve kamu hizmetlerinde de aynı anlayışla devam edeceği vurgulandı.