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Başkan Büyükgöz'den KaymakamÖzyiğit'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Millet Bahçesi bitişiğine Gebze Belediyesi tarafından inşa edilerek geçici süreyle Kaymakamlık hizmetine tahsis ed

Başkan Büyükgöz'den KaymakamÖzyiğit'e Hayırlı Olsun Ziyareti

04 Ağustos 2026 Salı 19:26

Yeni Hizmet Binasında İlk Ziyaret Başkan Büyükgöz, Gebze Millet Bahçesi bitişiğinde vatandaşlara hizmet vermeye başlayan geçici
Kaymakamlık binasında Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit ile bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve kurumlar arası koordinasyon üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Kamu Hizmetlerinde Güçlü İş Birliği
Ziyaret sırasında Gebze'de devam eden projeler ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha
etkin yürütülmesine yönelik fikir alışverişi yapıldı. Kurumlar arasındaki güçlü
iş birliğinin önemine vurgu yapılan görüşmede, ortak akıl ve koordinasyon
içerisinde çalışmanın Gebze'nin gelişimine önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

"Gebze'mize Hayırlı Olsun"
Ziyarette konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze'mize daha nitelikli
hizmet sunabilmek adına kamu kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmayı
sürdürüyoruz. Gebze Belediyesi olarak inşa ederek Kaymakamlığımızın kullanımına
sunduğumuz geçici hizmet binasının ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaymakam Özyiğit'ten Teşekkür
Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise nazik ziyaretinden dolayı Başkan Büyükgöz'e teşekkür ederek, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve dayanışmanın vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artırdığını ifade etti. Kaymakam Özyiğit,
yeni hizmet binasında vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Ortak Hizmet Anlayışı Sürüyor
Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Gebze Belediyesi ile Kaymakamlık arasındaki güçlü koordinasyonun, ilçeye kazandırılacak yeni yatırımlar ve kamu hizmetlerinde de aynı anlayışla devam edeceği vurgulandı.

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