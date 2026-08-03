Ayak tenisi heyecanı Darıca’da başlıyor

Darıca Belediyesi, “Spor Şehri Darıca” vizyonu doğrultusunda düzenlediği organizasyonlara bir yenisini daha ekliyor. İlçede spor kültürünü

yaygınlaştırmak ve her yaştan vatandaşı sportif faaliyetlere teşvik etmek amacıyla düzenlenecek Ayak Tenisi Turnuvası için başvuru süreci başladı. 3+1 takım formatında gerçekleştirilecek turnuvada dereceye giren takımlar çeşitli

ödüllerin sahibi olacak. Dudayev Sahili’nde oynanacak müsabakalarda sporcular hem rekabetin hem de dostluğun heyecanını yaşayacak. Turnuvaya 16 yaş ve üzerindeki vatandaşlar katılabilecek. Başvurular, 7 Ağustos Cuma gününe kadar Adnan Menderes Kültür Merkezi 3. katta bulunan Spor Müdürlüğü’ne yapılabilecek.

BIYIK: “SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ DARICA’DA YAŞATIYORUZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sporu yaşamın her

alanına yaymayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: “Darıca’yı sadece

spor tesisleriyle değil, düzenlediğimiz organizasyonlarla da sporun merkezi

haline getiriyoruz. Ayak Tenisi Turnuvamızla hem gençlerimizi hem de tüm

sporsever hemşehrilerimizi dostluk, dayanışma ve fair-play ruhu içerisinde

buluşturmayı amaçlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecana ortak olmaya ve takımlarını

oluşturarak turnuvamıza katılmaya davet ediyorum.”