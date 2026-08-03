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Ayak tenisi heyecanı Darıca’da başlıyor

Darıca Belediyesi, sporu tabana yaymak ve gençleri sosyal etkinliklerle buluşturmak amacıyla Ayak Tenisi Turnuvası düzenliyor. 3+1 takım formatında gerçekleştir

Ayak tenisi heyecanı Darıca'da başlıyor

03 Ağustos 2026 Pazartesi 18:45

Darıca Belediyesi, “Spor Şehri Darıca” vizyonu doğrultusunda düzenlediği organizasyonlara bir yenisini daha ekliyor. İlçede spor kültürünü
yaygınlaştırmak ve her yaştan vatandaşı sportif faaliyetlere teşvik etmek amacıyla düzenlenecek Ayak Tenisi Turnuvası için başvuru süreci başladı. 3+1 takım formatında gerçekleştirilecek turnuvada dereceye giren takımlar çeşitli
ödüllerin sahibi olacak. Dudayev Sahili’nde oynanacak müsabakalarda sporcular hem rekabetin hem de dostluğun heyecanını yaşayacak. Turnuvaya 16 yaş ve üzerindeki vatandaşlar katılabilecek. Başvurular, 7 Ağustos Cuma gününe kadar Adnan Menderes Kültür Merkezi 3. katta bulunan Spor Müdürlüğü’ne yapılabilecek.

BIYIK: “SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ DARICA’DA YAŞATIYORUZ”
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sporu yaşamın her
alanına yaymayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: “Darıca’yı sadece
spor tesisleriyle değil, düzenlediğimiz organizasyonlarla da sporun merkezi
haline getiriyoruz. Ayak Tenisi Turnuvamızla hem gençlerimizi hem de tüm
sporsever hemşehrilerimizi dostluk, dayanışma ve fair-play ruhu içerisinde
buluşturmayı amaçlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecana ortak olmaya ve takımlarını
oluşturarak turnuvamıza katılmaya davet ediyorum.”

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