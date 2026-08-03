Mahallemde Sinema Var Tam Gaz Devam Ediyor

Gebze Belediyesi'nin yaz akşamlarını renklendiren "Mahallemde Sinema Var" etkinlikleri, hafta sonu da çocukları ve aileleri açık havada sinema keyfinde buluştur

Cumartesi günü Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet ve

Mimar Sinan mahallelerinden vatandaşlar bir araya gelirken, pazar akşamı ise

Farabi İlkokulu bahçesinde Adem Yavuz Mahallesi sakinleri yaz akşamının tadını doyasıya çıkardı.

Etkinlikler ve İkramlar

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği programlarda çocuklar film gösterimi öncesinde

düzenlenen eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, aileler de açık

havada sinema izlemenin nostaljisini yaşadı. Etkinlik alanlarında vatandaşlara

patlamış mısır ikramı da yapıldı.

Yaz Boyunca Devam Edecek

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahallemde Sinema Var"

etkinlikleri, yaz boyunca farklı mahallelerde çocukları ve aileleri bir araya

getirmeyi sürdürecek. Sinema gösterimlerinin yanı sıra çeşitli ikramlar ve

eğlenceli aktivitelerle zenginleşen programlar, mahalle kültürünü

güçlendirirken vatandaşlara keyifli yaz akşamları yaşatmaya devam ediyor.