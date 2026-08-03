Mahallemde Sinema Var Tam Gaz Devam Ediyor

Cumartesi günü Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet ve
Mimar Sinan mahallelerinden vatandaşlar bir araya gelirken, pazar akşamı ise
Farabi İlkokulu bahçesinde Adem Yavuz Mahallesi sakinleri yaz akşamının tadını doyasıya çıkardı.
Etkinlikler ve İkramlar
Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği programlarda çocuklar film gösterimi öncesinde
düzenlenen eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, aileler de açık
havada sinema izlemenin nostaljisini yaşadı. Etkinlik alanlarında vatandaşlara
patlamış mısır ikramı da yapıldı.
Yaz Boyunca Devam Edecek
Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahallemde Sinema Var"
etkinlikleri, yaz boyunca farklı mahallelerde çocukları ve aileleri bir araya
getirmeyi sürdürecek. Sinema gösterimlerinin yanı sıra çeşitli ikramlar ve
eğlenceli aktivitelerle zenginleşen programlar, mahalle kültürünü
güçlendirirken vatandaşlara keyifli yaz akşamları yaşatmaya devam ediyor.