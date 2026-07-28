Üniversite yolunda Darıcalı gençlere ücretsiz destek

Başkan Muzaffer Bıyık, “Gençlerimizin geleceğine katkı sunmak için tercih sürecinde de yanlarındayız” diyerek tüm adayları tercih danışma merkezlerine davet etti.

Darıca Belediyesi, üniversite tercih döneminde gençleri yalnız bırakmıyor. YKS tercih

sürecinde doğru karar vermelerine katkı sunmak amacıyla ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlatan Darıca Belediyesi, uzman rehber öğretmenler eşliğinde öğrencilere birebir danışmanlık hizmeti verecek. 29 Temmuz - 10

Ağustos tarihleri arasında Adnan Menderes Kültür Merkezi Tercih Danışma Merkezi ile Çınaraltı Meydanı’nda verilecek ücretsiz danışmanlık hizmeti, her gün 10.00-17.00 saatleri arasında öğrencilerin kullanımına açık olacak. Alanında

uzman rehber öğretmenler tarafından sunulacak hizmet kapsamında öğrenciler; puanlarına, başarı sıralamalarına ve kariyer hedeflerine uygun üniversite ve bölüm tercihleri konusunda profesyonel destek alabilecek.

“GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, üniversite tercih döneminin gençlerin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, Darıca Belediyesi olarak bu süreçte öğrencilerin yanında olduklarını ifade etti. Başkan Muzaffer Bıyık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Üniversite tercihi, gençlerimizin geleceğini şekillendiren en önemli kararlardan biridir. Bu

süreçte doğru tercih yapabilmeleri büyük önem taşıyor. Biz de Darıca Belediyesi olarak gençlerimizin bu önemli yolculuğunda yalnız olmadıklarını hissettirmek ve doğru karar vermelerine katkı sunmak amacıyla ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetimizi başlatıyoruz. Alanında uzman rehber öğretmenlerimiz,

öğrencilerimize en doğru tercihleri yapmaları konusunda destek olacak.”

“HAYALLERİNİZE GİDEN YOLDA YANINIZDAYIZ”

Gençlere seslenen Başkan Bıyık, tüm üniversite adaylarını danışma merkezlerine davet

ederek şunları söyledi: “Sevgili gençler; uzun ve yorucu bir maratonun ardından şimdi emeklerinizin karşılığını alacağınız önemli bir tercih dönemindesiniz.

Geleceğinizi şekillendirecek bu süreçte acele etmeden, bilinçli ve doğru tercihler yapmanız çok kıymetli. Bizler de her zaman olduğu gibi bugün de sizlerin yanındayız. Uzman rehber öğretmenlerimizle birlikte sizlere en doğru desteği sunacağız. Tüm öğrencilerimizi tercih danışma merkezlerimize bekliyor, hayalini kurduğunuz üniversitelere ulaşmanızı gönülden diliyorum. Şimdiden yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum.”