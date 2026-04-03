Zinnur Büyükgöz: “Gebze için durmadan çalışıyoruz”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, düzenlediği basın toplantısında belediyenin devam eden ve planlanan projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

03 Nisan 2026 Cuma 13:36

Toplantıda özellikle altyapı ve enerji yatırımlarına dikkat çeken Büyükgöz, “Enerjimiz Yerinde” başlığı altında yürütülen çalışmalar kapsamında ilave trafoların yer altına alınacağını ifade etti. Bu sayede hem şehir estetiğinin korunacağını hem de enerji altyapısının daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirileceğini belirtti.

Sunum eşliğinde gerçekleştirilen toplantıda, kent genelinde devam eden projelere ilişkin görseller de paylaşılırken, teknik ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı. Büyükgöz, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini söyledi.

Sunumunda şehir yönetimini çok katmanlı bir anlayışla ele aldıklarını belirten Büyükgöz, dijital dönüşümden sosyal belediyeciliğe, tarihi mirasın korunmasından yeşil alan yatırımlarına kadar geniş bir perspektifte çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

“Önce insan” anlayışını temel aldıklarını vurgulayan Büyükgöz, kapsayıcı belediyecilik uygulamalarıyla tüm vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Kentin geçmişinden aldığı güçle geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyeceğini belirten Büyükgöz, özellikle tarihî değerlerin ihyası konusunda önemli projeler geliştirdiklerini dile getirdi.

Kentsel yeşil alanların artırılması, sosyal donatıların güçlendirilmesi ve altyapı-üstyapı yatırımlarının hız kesmeden devam edeceği vurgulandı. Planlama süreçlerinin de bu vizyon doğrultusunda şekillendirildiğini ifade eden Büyükgöz, Gebze’nin daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti.

İlçede hayata geçirilen projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek projede farklı kurumlarla iş birliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Büyükgöz, eğitim ve kamu hizmetlerinin entegre edildiği bir yapı oluşturduklarını ifade etti. Bu kapsamda Sultan Orhan Anaokulu ve geçici kaymakamlık binası gibi alanların da projeye dahil edildiği aktarıldı.

Büyükgöz, özellikle şehir içi trafiği rahatlatmayı hedefleyen projelere dikkat çekti. “Bağlantı ve Yol Genişletme Projeleri” başlığı altında, Fen İşleri Kavşağı–Ankara Caddesi, Hacı Halil Mahallesi–İstanbul Caddesi ile Dr. Zeki Acar Caddesi–Hayri Macar Caddesi güzergâhlarında planlanan çalışmalar paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca, “Ayrılma ve Katılma Kolları” kapsamında Gebze’ye giriş ve çıkışları düzenleyecek yeni trafik çözümleri de tanıtıldı. Sunum ekranında yer alan hava görüntüleriyle, yapılması planlanan düzenlemelerin mevcut trafik akışına nasıl katkı sağlayacağı görsel olarak aktarıldı.

İlçeye kazandırılması planlanan yeni sosyal yaşam alanları ve rekreasyon projeleri kamuoyuyla paylaşıldı.Projeler arasında en dikkat çekeni ise “Türkiye’nin en uzun kaydırağı” oldu. 

Bölgenin yeşil alan kapasitesini artıracak projelerin detayları açıklandı. Buna göre Pelitli Damgatepe Mesire Alanı 126 bin metrekarelik alanıyla hizmet verecek. Gebze Millet Bahçesi ise 435 bin metrekare büyüklüğüyle bölgenin en büyük yaşam alanlarından biri olacak.

Toplantıda ayrıca Cumaköy Mesire Alanı’nın 50 bin 351 metrekarelik alanda kurulacağı, yeni nesil konsept parkların ise toplam 27 bin 60 metrekarelik bir alana yayılacağı belirtildi. Proje kapsamında 13 konsept park ve 17 klasik parkın da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantı, katılımcıların yönelttiği soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

  

Haber ve Fotoğraflar: Meldanur Çakır

