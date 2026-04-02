Selçuk İnan, Konyaspor maçında yaşananları ilk kez anlattı!

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Konyaspor maçında kırmızı kart gördükten sonra tüm yedek kulübesini soyunma odasına göndermesinde ilişkin, "Aslında o anlık bir şeydi. Hocalarıma ‘Oyuncular da kırmızı kart görmesin. Siz de görmeyin' dedim. Malzemeciler, masörler, doktorlar, bütün herkes peşimizden içeri girmiş. Planlanmış bir şey değil, çok üzüldüğüm bir andı" dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Konyaspor maçında tüm yedek kulübesiyle birlikte hakem kararlarına gösterdikleri reaksiyondan son haftalarda agresif oyundan uzaklaşılmasının nedenlerine, Kocaelispor'da teknik direktörlük yapmaktan gelecek sezon planlamasına ve hedeflerine, sözleşme yenileme sürecinden özellikle kent gündeminden düşmeyen kiralık oyuncuların durumuna ve aile yaşantısına etkisine kadar birçok soruya yanıt verdi.

"Süregelen hatalar silsilesi vardı ve bu beni çok üzmeye başlamıştı"





Selçuk İnan, iç sahada oynadıkları Konyaspor maçının son dakikalarında gelen aleyhte penaltı ve karara gösterdiği tepkiden dolayı gördüğü kırmızı kart sonrasında tüm yedek kulübesini soyunma odasına göndermesiyle alakalı detayları ilk kez paylaştı. Yaşananları anlık bir reaksiyon olarak nitelendiren İnan, "Aslında o anlık bir şeydi. Tabii ki ben yapılan hiçbir olayı tasvip etmiyorum. Agresifliğimizi de aslında tasvip etmiyorum. Önemli bir iş yapıyoruz. Bir şehri, bir camiayı temsil ediyoruz ve başarmak istiyoruz. Başarılı olamadığınızda Türkiye'de işiniz de zor, biliyorsunuz. Bu bağlamda göstermiş olduğumuz agresiflikler olabiliyor. Hakkımız yendiğinde hep hakkımın arkasında durdum. Süregelen bir hatalar silsilesi vardı ve bu beni çok üzmeye başlamıştı. Çok planlı bir şey değildi. Yediğim kırmızı kartta bile hiçbir hakaret yoktu. ‘Bu kadar olmaz. Bu kadar basit bir kart verilmez. Lütfen yapmayın' gibi şeyler söylerken kırmızı kart yediğimi öğrenmek biraz beni üzdü" cümlelerine yer verdi.

"Oyuncular da kavga etmesin, kırmızı kart görmesin diye anlık bir reaksiyondu"





Asıl niyetinin diğer oyuncuların olası bir gerginliğin içinde yer almamasını sağlamak olduğunun altını çizen Selçuk İnan, herhangi bir geri bildirim ya da fayda sağlamak için planlı bir reaksiyon göstermediklerini vurguladı. 41 yaşındaki teknik adam, "Maçın son dakikalarıydı. Hocalarıma ‘Oyuncular da kırmızı kart görmesin. Siz de görmeyin' dedim. O zaman öyle ani bir reaksiyon gösterdik. Aslında biz oyuncular da kavga etmesin, sıkıntı oluşturmasın diye 'Hadi içeri girelim' derken malzemeciler, masörler, doktorlar, bütün herkes peşimizden içeri girmiş. Böyle bir görüntü meydana çıktı. Planlanmış bir şey değil, çok üzüldüğüm bir andı. Üst üste gelmiş olaylar vardı. Art niyet ya da ona benzer bir şey hissettiğim için böyle bir tavır sergiledim. Sadece benim için değil, bütün hocalarım için bu ve benzeri olaylar tasvip edilemez. Biz de tasvip etmiyoruz ama o anki heyecanla, stresle, sıkıntıyla bu tür reaksiyonlar herkes verebiliyor. Bu fayda sağlamak için yapılmış bir şey değil. O anlık reaksiyondu ve benim için o an bitti. Benim işim sahanın içinde, teknik alanda oyuncularımla beraber. İçimden geçenleri söyledim. Sildim ve yolumuza devam ediyoruz. Biz futbolun gelişmesi için çok emek sarf ediyoruz. Belli başlı takımların dışındaki takımlar da Avrupa'da olsun, ülke futbolu fazla takımla gelişsin, renk katsın diye de çok uğraşıyorum. O yüzden de saha dışı şeyleri çok fazla konuşmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

"Hakemlerden ricamız; saha dışındaki davranışlarımızı takıntı haline getirmemeleri"





Federasyondan kimseyle Konyaspor mücadelesinden sonra iletişim kurmadıklarının altını çizen Selçuk İnan, bütün kulüplerin hakemlere tepki gösterdiği, maç yönetimlerine karşı güvensizlik ortamının nasıl aşılacağına dair de herkesin üzerine düşeni yapmasıyla ve kendini geliştirmesiyle sorunun aşılacağını belirtti. Federasyonun bu konuda çalışma yaptığına dair bilgiler edindiklerini söyleyen Kocaelispor Teknik Direktörü İnan, "En azından bu konuda uğraşıyorlar. Aldığımız bilgiler bu yönde. Hakemler çok çalışıyor. Ben bazen böyle bir hakem üzerinden yorum yapabiliyorum ama hakemlerimizin hepsini tanıyorum ve çok seviyorum. Hepsi iyi niyetle bir şekilde maçları yönetmeye çalışıyor. Bunu biliyorum. Ama bazen bir insan başka bir insana karşı sıkıntılı bir şey hissedebilir. Hakemlerimizden ricamız; biz çok zor bir iş yapıyoruz, tabii ki onlar da zor iş yapıyor ama saha dışında yaptığımız davranışları kendilerine takıntı haline getirmemeleri gerekiyor. Çünkü patron onlar. Statta 50 bin kişi varsa sorumlusu onlar. Bu mantaliteyle sahada maç yönetmeliler. Bence 'Selçuk ya da Ahmet ya da Mehmet saha dışında bunu yapmış, bak şimdi ne yapacağım!' anlayışından çıkmaları gerekiyor. İnsanız, hepimiz hata yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Sadece sahaya odaklanıp gördüğünü çalmaları gerekiyor"





Hakemler özelinde geliştirilmesi gereken iki noktaya dikkat çeken Körfez ekibinin teknik direktörü, "Hakemler üzerinde sorun olarak görülecek şey ya da daha uygun ifadeyle hakemlerin geliştirilmesi gereken en önemli alanlar; sadece sahaya odaklı olmaları ve gördüğünü çalmaları. Biz bunu yapan hakem görmek istiyoruz. Mutlaka bunu yapmaya çalışıyorlar ama bazen takımlar şikayet ediyor. Herkes etti, ediyor. Benim futbolculuk zamanımda da bu böyleydi. Hakemlerin de işi zor ama bizim ülkemizde şu an bu şekilde gidiyor. Hep beraber düzeltmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Hepimiz kendimizi geliştireceğiz. İnsanın dikkat etmesi gerekiyor tabii ki ama ben hayatımı hep içimden geldiği gibi yaşadım. Haksızlık varsa; verebileceğim en üst tepkide bile ne olacağını biliyorum. O konuda kendime güveniyorum. Hiç kimseye hakaret etmedim, hiç kimseye fiziki saldırıda bulunmadım. Bunun ötesinde göstermiş olduğumuz reaksiyonlar kabul edilebilir ve cezasını çekmeye razı olduğumuz reaksiyonlar oluyor, sahanın kenarında. Sadece ben değil bütün teknik direktörler için geçerli ki reaksiyon vermeye devam ediyorlar" dedi.

"Finansal zorlukları bilerek geldim"





Kocaelispor'da teknik direktörlük yapmanın neler hissettirdiği, avantajları ve zorluklarını da samimiyetle yanıtlayan Selçuk İnan, "Çok gururluyum ve çok mutluyum. Kocaelispor'dan teklif bekliyordum. Hiç düşünmeden ve hemen kabul ettim. Çok istediğim bir şeydi. Kulübünü seven, şehrini seven ve takımına bu kadar sahip çıkan taraftarın önünde hocalık yapmak, takım oluşturmak benim için çok önemliydi. İşimin çok zor olduğunu biliyorum. Uzun yıllar sonra Süper Lig'e çıkmış takım ve şehir var. Kadro kurmanın finansal şartlarının zor olduğunu bildiğim halde buraya geldim. Ama kendime ve ekibime güvendim. Zor şartlar altında takım kurabileceğime inandım. Şükürler olsun ki Allah bizi mahcup etmedi. Bunlar gerçekten çok zor işler. 19-20 oyuncunun gitmesi, yeni oyuncuları buraya getirmek, takım oluşturmak, onlara burayı sevdirmek ve taraftarla bütünleştirmek çok kolay değildi. Şanslıyız ki böyle bir taraftara sahibiz. Oyuncularımızı çok sevdiler ve çok sahip çıktılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Onlardan isteğim; bu sezon sonuna kadar oyuncularımıza sahip çıksınlar. Bu sene bizim için çok önemli. Bitirdikten sonra daha yukarıları için daha çok çalışmanın sözünü verebiliriz. Ne düşündüysem, hayal ettiysem Kocaelispor'da yaşıyorum. İyi ki de bu kararı almışız ve buraya gelmişiz. Amacım; uzun yıllar bunu devam ettirip Kocaelispor'u hak ettiği, layık olduğu daha yukarılarda tutmak" değerlendirmesinde bulundu.



"İmza bugün, yarın atılır ve açıklanır"





Kocaelispor Kulübü ile sözleşme yenileyecek olan Teknik Direktör Selçuk İnan, "Hak ettiğimiz şeylerin karşılığını vermek, başkanımızın, yöneticilerimizin ve şehrimizin önde gelenlerin alacağı bir karar. Onlar bize bunu hep gösterdiler, sağ olsunlar. Başkanımız büyük fedakarlıklar yaptı. Ne derseniz deyin oyuncuların ve bizim hep yanımızda oldu. Ona da huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bizim hedefimiz var. Bu şehirle beraber yaşamak, başarmak istediğimiz şeyler var. Sözleşme konusunda bugün, yarın imzayı atarız. Detayları daha netleşmedi. Bilgisi paylaşılır. Ben burada bir şeyler başarmak istiyorum. İnsanlar bana güvendikçe, beni burada istedikçe ben o güveni boşa çıkarmamak için bütün benliğimle çalışmaya devam edeceğimin sözünü verebilirim" diye konuştu.

"İniş çıkışlar bütün takımlarda yaşanıyor"



Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, sezon başında yeni kurulan, uyum sürecindeki kadroyla sergilediği ofansif ve göze hoş gelen futbolun son birkaç maçta yerini memnun etmeyen futbola bırakmasına dair eleştirileri de yanıtladı. İnan, "Futbolun en güzel tarafı bu. 10 maçın 9'unda kaybetmediğimizde de röportajlarımda 'Bir zaman gelecek ve bir düşüş yaşayacaksınız. İsteseniz de iyi bir oyun ortaya koyamayacaksınız, kötü dönemden geçebilirsiniz' dedim. Futbolda hayatım boyunca bunu hep tecrübe etmiş biri olarak; ligimizde güçleri birbirine çok yakın takımların var olduğunu hep belirttim. Ligimizde gerçekten iyi takımlar var. Bu tür iniş ve çıkışlar gördüğünüz gibi bütün takımlarda yaşanıyor. Sadece bizde değil. Bunu anlamak lazım. Bunu sürekli dile getiriyorum. Hayatımda bahanelere sığınmıyorum ama bizim gibi takımlar için belli başlı oyuncuların olmaması oyunu tabii ki etkileyebiliyor. Hep aynı oyuncuları sahaya sürmek, onlardan performans beklemek, çok güvendiğiniz ve beklenti içinde olduğunu oyuncuların sahada olamaması tabii ki takımı etkiliyor. En nihayetinde genel olarak lige baktığımda; şu an bulunduğumuz konum Kocaelispor için iyi bir yer. Ayrıca taraftara en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemler bu inişli-çıkışlı dönemler ki bunu, yanımızda olduklarını her zaman gösterdiler. Onlardan isteğimiz; yeşil-siyah formayı giyen oyuncuları ne olursa olsun desteklemeye devam etmeleri. Biz onlar için o mücadeleyi vereceğimizi bugüne kadar garanti ettik, bundan sonra da edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Seneye lige güçlü başlangıç yapmak öncelikli hedefimiz olacak"





Gelecek sezon yapılanması ve hedefini de paylaşan başarılı çalıştırıcı, "Amacım önümüzdeki sene için kemik kadroyu tutup en ihtiyacımız olan bölgelere transferler yapmak. Burada geçen yıla göre avantajımız olacak. Belki diğer takımlara göre de avantajımız olacak. Dolayısıyla lige iyi başlangıç yapmak öncelikli hedefimiz olacak. Yukarılarda olmak istiyorsak bu sefer güçlü bir başlangıç da yapmak gerekiyor. Bunun da farkındayım. Ne olursa olsun istikrardan yana oldum ve hep uzun süreli düşündüm. Lig bittiğinde amacım Kocaelispor'un yukarılarda olması" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki sene Kocaelispor için daha yukarıları hedefledim"





Her zaman en yukarıları hedeflediğinin altını çizen İnan, "Dışarda herkesin istediği gibi hedef koyma özgürlüğü var. Ama ben hep yukarıları hedefliyorum. Avrupa kupasıysa Avrupa kupası, lig kupasıysa lig kupası. Bunlar hepimizin içinde olan şeyler. Önümüzdeki sene Allah nasip ederse Kocaelispor için daha da yukarıları, olduğumuz yerin hep yukarısını hedefledim, Kocaelispor için de öyle olacak. Bu seneyi hayırlısıyla bitirelim. Alabildiğimiz bütün puanları alalım. Tek temennim o" dedi.





Oyuncu izlemelerini sezon başından beri yaptıklarını belirten yeşil-siyahlıların teknik direktörü, "Rakipleri çalışıyoruz. Kendi maçlarımızı seyrediyoruz. Ama aynı zamanda dünya futbolunda çıkış yapan oyuncuları seyrediyoruz. Oyunları seyrediyoruz. Bu olmazsa olmaz zaten. Bütün sezon boyunca oyuncuları izlemeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu onların takımı. Ricam; sonuçtan bağımsız destek versinler"





Taraftarı pazartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak Başakşehir maçına davet eden Selçuk İnan, "Buyursun gelsinler, bizi desteklesinler. Bu onların takımı. Biz onların önüne çıkıyoruz. Oyuncular mücadele ediyor. Onlardan ricam; sonuçtan bağımsız şekilde destek versinler. Biz Kocaelispor taraftarını o şekilde tanıdık, ne olursa olsun yanımızda oldular. Oyuncuların yanında olsunlar. Tabii ki kötü performanslarda insanların üzüntüsü olabilir. Ama bunun eleştirisinin ya da tepkisinin olacağı yer böyle bir durumda stat olmasın. Onları çok seviyoruz. Onlarla güçlüyüz. Onlardan bu desteği hep bekliyoruz" çağrısını yaptı.



"Neredeyse bütün kiralık oyuncularımdan memnunum"





Birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden Hrvoje Smolcic özelinde kiralık oyuncuların gelecek sezon planlamasındaki durumlarına dair soruya ise genç teknik adam, "Maçlarımız da devam ediyor ama şunu açık yürekle söyleyebilirim; neredeyse bütün kiralık oyuncularımdan memnunum. Bunu da başkanımızla ve yöneticilerimizle paylaştım. Yapılabilecek şeyler için, en azından bizim finansal olarak yapabileceğimiz neyse onlar için görüşmeler oluyor, yavaş yavaş başladı. Ama olumlu ya da olumsuz nasıl sonuçlanır şu anda konuşulabilir bir şey değil. Hepsinden sağ olsunlar memnunum" cevabını verdi.

"Eşim de artık biliyor, bu hayatta en sevdiğim şey; işim"



