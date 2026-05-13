Çocuk kulübü öğrencileri Kur’an’a geçme heyecanı yaşadı

Çayırova’da minik öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’e geçme heyecanını, öğretmenleri ve velileriyle birlikte yaşıyor. Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde yıl boyunca eğitim alan minik Çayırovalılar, Kur’an-ı Kerim’e geçti. Bu bağlamda düzenlenen Kur’an buluşmaları programlarında, Çayırovalı miniklerin heyecanına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, protokol üyeleri ve aileleri de ortak oldu. Yıl sonu Kur’an Buluşmaları programları’nda Yenimahalle Çocuk Kulübü öğrencileri ve velilerini yalnız bırakmayan Başkan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada şunları dile getirdi; “Çok güzel bir programda bir aradayız. Hayatımız boyunca kılavuz edineceğimiz Kur’an-ı Kerim’i, yavrularımız okumayı öğrendi ve bugün burada güzel bir program gerçekleştireceğiz.

“ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİYLE

YAKINDAN İLGİLENİYORUZ”

Sizin en hayırlınız, Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir diye buyuruyor Efendimiz S.A.V. Biz belediye olarak göreve geldiğimiz ilk andan itibaren bu çalışmalara çok önem veriyoruz. Yavrularımızın en güzel şekliyle geleceğe hazırlanması, neslin ihyası bizim için çok önemli. Ailelerimizle birlikte okul öncesi çocuklarımız ve üniversite sınavına varana kadar olan öğrencilerimizin eğitimiyle yakından ilgileniyoruz. Önümüzdeki süreçte de yavrularımızı ve gençlerimizi desteklemeye, ailelerimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.” Konuşmaların ardından Başkan Çiftçi, Kur’an-ı Kerim’e geçen öğrencilere hediyelerini takdim etti ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencilerin gösterilerinin akabinde, program sona erdi.