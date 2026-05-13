Çocuk kulübü öğrencileri Kur’an’a geçme heyecanı yaşadı

“ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİYLE
YAKINDAN İLGİLENİYORUZ”
Sizin en hayırlınız, Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir diye buyuruyor Efendimiz S.A.V. Biz belediye olarak göreve geldiğimiz ilk andan itibaren bu çalışmalara çok önem veriyoruz. Yavrularımızın en güzel şekliyle geleceğe hazırlanması, neslin ihyası bizim için çok önemli. Ailelerimizle birlikte okul öncesi çocuklarımız ve üniversite sınavına varana kadar olan öğrencilerimizin eğitimiyle yakından ilgileniyoruz. Önümüzdeki süreçte de yavrularımızı ve gençlerimizi desteklemeye, ailelerimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.” Konuşmaların ardından Başkan Çiftçi, Kur’an-ı Kerim’e geçen öğrencilere hediyelerini takdim etti ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencilerin gösterilerinin akabinde, program sona erdi.