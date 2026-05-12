Başkan Zinnur Büyükgöz Hatay’da

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz "Krizden Kalkınmaya; Afet Yönetiminde Hatay Modeli ve Gelecek Stratejileri" başlıklı panel ve çalıştay programına katıldı.

Türkiye'nin afet yönetimi alanındaki önde gelen isimlerini bir araya getiren program, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda yönetici, akademisyen ve uzmanı buluşturdu.

Açılışta Üst Düzey Katılım

Programın açılış konuşmalarını Hatay Valisi Sayın Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Sayın Doç. Dr. Hüseyin Yayman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Öntürk, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Veysel Eren ve İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Duruel gerçekleştirdi.

Açılış Paneli: Hatay'ın Sismik Geçmişi Masaya Yatırıldı

Açılış panelinde "Türkiye'de Deprem Olgusu, Hatay'ın Sismik Geçmişi ve 6 Şubat'ın Etkileri" konusu ele alındı. Panelin moderatörlüğünü İ.Ü. Öğretim Üyesi ve TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk üstlendi.

Panelde söz alan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Hatay'ın Türkiye Depremselliği İçindeki Yeri ve Önemi"ni aktarırken; İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu "Afet Yönetimi Olgusu" üzerine değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Süleyman Pampal "Son Depremler Işığında Hatay'ın Deprem Tehlikesi ve Riskleri"ni paylaşırken; Afet Risklerini Azaltma ve Önleme Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan ise "Deprem Gerçeğine Risk Azaltma Yaklaşımı" başlığında sunumunu gerçekleştirdi.

Belediye ve AFAD Hizmetleri Mercek Altında

Programın "Belediye Hizmetleri ve AFAD Müdürlüğü Hizmetleri" başlıklı küçük salon oturumunda moderatörlüğü Prof. Dr. Tacettin İnadı üstlendi. Bu oturumda saha tecrübelerini paylaşmak üzere bir araya gelen panelistler arasında Ankara Akyurt Kaymakamı Hamit Genç "Defin Hizmetleri Yönetimi" konusunu ele aldı.

Aydın Vali Yardımcısı Bilgehan Bayer ve Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, "Geçici Barınma Alanlarında Altyapı Hizmetleri" başlığını birlikte değerlendirdi. Hatay Eski Vali Yardımcısı ve AFAD Satın Alma ve Mali Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanı Doğukan Mızrak ise "AFAD Müdürlüğünün Kurumlarla Koordinasyonu ve Destek Hizmetleri" konusunda sahadan örnekler aktardı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de "Afetlerde Halk Sağlığı (İlaçlama)" başlığıyla oturuma katkı sağladı.

Başkan Zinnur Büyükgöz: "Atık Yönetimi, Toplum Sağlığının Sigortasıdır"

Panelin en dikkat çekici sunumlarından birini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gerçekleştirdi. "Çöp ve Atık Yönetimi" başlığıyla kürsüye çıkan Başkan Büyükgöz, Hatay'da temizlik işlerinden sorumlu koordinatör belediye olarak yürüttükleri çalışmaları ve sahada edindikleri tecrübeleri katılımcılarla paylaştı.

Sunumunda 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan sürece dikkat çeken Başkan Büyükgöz, afet sonrası dönemde çöp ve atık yönetiminin salgın risklerinin önlenmesi, toplum sağlığının korunması ve yaşamın normalleşmesi açısından taşıdığı kritik öneme vurgu yaptı. Büyükgöz, sahada edindikleri deneyimlerin gelecekteki afet senaryoları için yol gösterici nitelikte olduğunun altını çizdi.

Başkan Büyükgöz konuşmasının sonunda şu mesajı paylaştı:

"Afetlere karşı daha dirençli şehirler oluşturabilmek adına kurumlar arası koordinasyonun ve yerel yönetim tecrübelerinin büyük değer taşıdığına inanıyoruz."

Hatay Modeli Geleceğe Işık Tutuyor

Panel ve çalıştay programı, 6 Şubat depremlerinin ardından oluşturulan "Hatay Modeli"nin tüm boyutlarıyla masaya yatırılmasına imkân tanıdı. Açılış konuşmacılarından panelistlere, moderatörlerden saha uygulayıcılarına kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen sunumlar, afet yönetiminde yerel yönetimlerin rolünü ve kurumlar arası iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.