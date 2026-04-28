MODERN İPEK YOLU TURU’NDA BELGESEL TADINDA GAZETECİLİK HATIRALARIM

İpek Yolu Kervanı Azerbaycan’da
Türkçe Konuşan Ülkeler Konseyi İpek Yolu Kültür Turu’nun Azerbaycan bölümünü tamamlayıp Kazakistan’a yola çıkmadan önce önemli bir görevi yerine getirmek üzere Bakü Şehitler Meydanı’na giderek Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycanlı şehitlerin ruhuna Fatiha okuduk.
Azerbaycanlı rehberimiz Nasip Bey ile birlikte, 1918’de Nuri Paşa komutasında Azerbaycan’ı Ermenilerden kurtarıp Gence’de Mehmet Emin Resulzade başkanlığında ilk Türk devletinin kurulmasını sağlayan Nuri Paşa için Azerilerin;
“Hoş gelişler ola,
Yaşa Nuri Paşa yaşa”
marşını söylediklerini öğrendik. Azeri halkı hâlen Nuri Paşa’yı hatırlıyor, minnet ve rahmetle anıyor.
Şehitler Meydanı’nda Türkiye tarafından iki minareli Şehitler Camii yapılmış ve Şehitler Anıtı dikilmiştir. Ayrıca son 25 yıl içinde Azerbaycan’ın bağımsızlığı için verilen şehitlerin mezarları da burada bulunmaktadır. Şehitler Meydanı’nın karşısında ise Alev Kuleleri yer almaktadır.
Biz, İpek Yolu’nun önemli merkezlerinin bulunduğu Kazakistan’a yola çıkarken; siz değerli arkadaşlarımı tüm şehitlerimizin ve geçmiş atalarımızın ruhuna Fatiha okumaya davet ediyorum. El Fatiha.
Anadolu’dan Tanrı Dağları’na Türk Konseyi İpek Yolu Turu ile Belgesel Tadında Devri Âlem
Türkçe Konuşan Ülkeler Konseyi tarafından ilk kez organize edilen İpek Yolu Kültür Turu’nun önemi, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna anlatıldı.
Basın toplantısı öncesinde, genel merkezi Bakü’de bulunan ve başkanlığını Azerbaycanlı büyükelçi Günay Efendiyeva’nın yaptığı Türk Kültür ve Medeniyetleri Vakfı’nı ziyaret ederek vakıf çalışmaları hakkında bilgiler aldık.
Basın toplantısında Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililerden Seymur Hasanov, Türk Konseyi yöneticilerinden diplomat Pelin Musabaylı, Bakü, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tur yetkilileri bilgiler verdiler.
Basın toplantısında Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ile Genel Başkan Yardımcısı olarak ben de birer konuşma yaparak İpek Yolu’nun Türk-İslam tarihi ve kültürü için önemi hakkında bilgiler verdik.
Basın toplantısına başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere Türkiye ve Azerbaycan basını geniş yer verdi.
Türk Konseyi Modern İpek Yolu Turu ile Belgesel Tadında Devri Âlem
TARİHİ İPEK YOLU TURİZME AÇILIYOR
TÜRK KONSEYİ; TARİHİ İPEK YOLUNU DÜNYA KÜLTÜR TURİZMİNE KAZANDIRACAK
Türk Konseyi tarihi İpek Yolunu, modern turla yeniden canlandırmak için çok önemli çalışmalar başlattı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan devlet başkanlarının aldığı ortak kararla başlatılan İpek Yolu turları ekonomik ve kültürel işbirliğine büyük katkı sağlayacak.
MODERN İPEK YOLU TURU BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİ
Modern İpek Yolu Turu ile bölge ülkeleri arasında ekonomi ve ticaret gelişecek, İpek Yolu şehirleri dünya kültür turizmine kazandırılacaktır.
21 Nisan – 5 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen ilk tur kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’da basın toplantıları düzenlenerek turun önemi kamuoyuna anlatıldı. 14 gün süren ilk tur başarıyla tamamlandı.
İPEK YOLUNDA; TİREBOLU VE ALANYA’NIN ÖNEMİ
Çin’in Şian kentinden başlayan, Doğu Türkistan’ın Kaşgar şehrinden Kırgızistan’a geçen, Kazakistan üzerinden Özbekistan, Türkmenistan ve İran’ı boydan boya geçerek Anadolu’ya giren ve denizle ilk kez Giresun’un Tirebolu ve Antalya’nın Alanya limanlarında buluşan tarihi İpek Yolu, deniz yolu ile İstanbul’a ve Avrupa’nın iç bölgelerine uzanıyordu.
İpek Yolu’nun canlanması, bölge ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.
TÜRK KONSEYİ TARAFINDAN HAZIRLANIP, ULUSAL VE BÖLGESEL MEDYA KURULUŞLARI İLE PAYLAŞILAN İPEK YOLU TURU İLE İLGİLİ HABER VE FOTOĞRAFLARIN YER ALDIĞI BASIN BÜLTENİNİBELGESEL HABER AJANSI
(www.belgeselyayincilik.com) olarak ulusal, bölgesel ve yerel medya kuruluşları ile paylaşıyoruz.
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan devlet başkanlarının aldığı ortak kararla başlatılan ‘İpek Yolu Turlarının' ekonomi ve kültürel işbirliğine büyük katkılar sağlaması bekleniyor.
TÜRK Dili Konuşan Ülkeler Konseyi (Türk Konseyi/Türk Keneşi) tarihi ipek yolunu, modern turla yeniden canlandırmak için çok önemli çalışmalar yürütüyor.Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan devlet başkanlarının aldığı ortak kararla başlatılan, ekonomik ve kültürel işbirliğine ciddi katkılar sağlayan İpek Yolu turlarının ilkine katılanlar arasında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, İtalya ve Belçika’dan gazeteciler, üye ülkelerin tur operatörleri katıldı. Türk Konseyi Genel sekreteri Dr. Ömer Kocaman başta olmak üzere Türk Keneşi yetkilileri tur boyunca davetlilerle yakından ilgilendiler.
TÜRK KÜLTÜRÜ CANLANIYOR
Türk Konseyi’nin öz Türkçe söylenişi olan Türk Keneşi’nin Modern İpek Yolu Turu ile kadim Türk kültürü ve İpek Yolu şehirlerinin dünya kültür turizmine kazandırılması hedefleniyor. 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ilk tur kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’da basın toplantıları düzenlenerek turun önemi kamuoyuna anlatıldı. 14 gün süren ilk tur başarı ile gerçekleşti.
İLK TURUN ROTALARI
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, diğer adı ile Türk Konseyi/Türk Keneşi Modern İpek Yolu Ortak Turu kapsamında tarihi ipek yolu güzergâhı takip edilerek, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ülkelerinde kadim İpek yolu şehirlerindeki tarihi ve turistik yerler gezildi.2014 yılında Bodrum’da düzenlenen “Turizm İşbirliği” temalı “Türk Keneşi 4. Zirvesi” sırasında Türk Konseyi Üye Ülkelerinin Devlet Başkanları’nın verdikleri talimatlar uyarınca ve ayrıca Türk Konseyi’nin Turizmden Sorumlu Bakanları tarafından alınan kararlara istinaden Türk Konseyi, tarihi İpek Yolu’nu çekici bir turizm güzergahı haline getirmek üzere, “Türk Konseyi-Modern İpek Yolu Ortak Tur Paket Projesi”ni tasarlamış ve geliştirmiştir.
TURİZM BAKANLARI ONAYLADI
Projeyi uygulamak üzere, üye ülkelerin önde gelen 11 tur operatörünün yer aldığı Konsorsiyum 2016 yılında kurulmuştur. Türkiye’den “Antur”, konsorsiyumun Koordinatör Tur Operatörü olarak belirlenmiştir. Projenin yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde teşvik edilmesini teminen, Kırgızistan Isık Göl’de 2016 yılında düzenlenen Türk Konseyi Turizm Bakanları Üçüncü Toplantısı sırasında “Türk Konseyi-Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi İletişim Stratejisinin Başlangıç Yol Haritası” Turizm Bakanları tarafından onaylanmıştır. Ayrıca yine aynı toplantı sırasında Konsorsiyumun tur operatörleri, BM Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) Küresel Etik Kurallarını imzalamışlardır.
BENZERSİZ BİR TECRÜBE
Ortak Tur Programı’ndaki 14 günlük gezi boyunca turistler, benzersiz ve macera dolu bir tecrübeye sahip olmaktadır. İşte turun güzergâhı: Türkiye’de İstanbul–Kayseri–Nevşehir (Kapadokya), Aksaray–Konya–İstanbul; Azerbaycan’da Gence, Şeki, Şamahı, Bakü; Kazakistan’da Almatı, Çimkent, Türkistan, Taraz; Kırgızistan’da Bişkek, Narın, Taş-Rabat, Çolpon-Ata (Issık Göl) ve Bişkek.
Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi’nin tanıtılmasını teminen yapılacak ziyaretler, üye ülkelerin Cumhurbaşkanlıkları, Başbakanlıkları, Dışişleri Bakanlıkları ve Turizmden Sorumlu Bakanlıklarının desteği ile başlayacaktır. Tanıtım ziyaretlerinin Türkiye Cumhuriyeti Tanıtma Fonu tarafından desteklenmesi planlanırken, ulaştırma ana sponsoru Türk Hava Yolları’dır. Air Astana ve Azerbaycan Havayolları da anılan ziyaretlerin sponsorları arasında yer almaktadır.
21 Nisan’da Türkiye’den başlayan gezi, 5 Mayıs 2017 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te sona ermiştir. Modern İpek Yolu turuna Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın yanı sıra İtalya ve Belçika’dan da gazeteciler, tur firmalarının üst düzey yetkilileri ve akademisyenler katılmıştır. Tanıtım turunun ikincisinin 12–26 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanmaktadır.
MÜTHİŞ BİR TUR PAKETİ
Türk Keneşi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi’ne ilişkin basın bilgilendirme toplantısı 24 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman ve diğer yetkililerin katılımıyla Türk Keneşi Sekretaryası hizmet binasında düzenlenen toplantıda proje hakkında bilgi verilmiştir.
Türk Keneşi’ne üye ülkelerden birçok basın kuruluşunun temsilcileri ve birinci tanıtım turu heyeti mensuplarının katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında, Genel Sekreter Hasanov Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi ve düzenlenen ilk tanıtım ziyareti hakkında bilgi aktarmıştır.
İlk tanıtım ziyareti 21 Nisan’da Kayseri’den başlayan Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi’nin bölge için önemine dikkat çeken Genel Sekreter Hasanov, bu projenin alternatif destinasyonlar arayanlar için müthiş bir tur paketi oluşturduğunu dile getirmiştir. Türk Konseyi üye ülkeleri olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’yi içeren tek bir tur sayesinde İpek Yolu’nun bu ülkelerdeki zengin kültürel ve tarihi izlerinin takip edileceğini belirten Hasanov, 14 günlük gezi boyunca katılımcıların tercih ettikleri güzergâhı kendilerinin oluşturma seçeneğine de sahip olacaklarını vurgulamıştır.
ÇOK BOYUTLU BİR YAPI
Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi’nin sadece bir turizm projesi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel hedefleri olan çok boyutlu bir yapı olduğunun altını çizen Genel Sekreter Hasanov, turizmin barışın dili olduğunu ve bu projenin farklı kültürlere ve dillere sahip insanları bir araya getirerek barışa ve kardeşliğe katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulamıştır.
Hasanov ayrıca, 2023 yılına kadar Ortak Tur Paketi kapsamında 1 milyon turist hedeflendiğini, buna ilişkin pazar araştırmalarının proje hayata geçirilmeden önce yapıldığını, proje kapsamında tamamlayıcı ve farklı alanlarda çeşitli yan projelerin de gerçekleştirileceğini, bu çerçevede ilgili TV şovları ve yarışmaların da yapılmasının gündeme gelebileceğini ifade etmiştir.
Projenin tanıtımının layıkıyla yapılmasının önemine dikkat çeken ve bu itibarla Türk Konseyi ile üye ülkelerin çok yoğun bir çalışma içinde olduğunu dile getiren Hasanov, bu sene içinde satışa sunulacak olan Ortak Tur Paketi’nin 2018 yılı içerisinde bir döneminin Nevruz kutlamalarına denk getirilerek tanıtımın daha da güçlendirilmesinin planlandığını, ayrıca 2018 yılında Türk Konseyi’nin katkılarıyla düzenlenecek olan 3. Dünya Göçebe Oyunları sırasında da Ortak Tur Paketi’nin tanıtımının ve uygulanmasının devam edeceğini bildirmiştir.
Projeyi uygulamak üzere üye ülkelerin önde gelen 11 tur operatörünün yer aldığı konsorsiyuma da değinen Genel Sekreter Hasanov, Türkiye’den “Antur”un konsorsiyumun koordinatör tur operatörü olarak belirlendiğini ve konsorsiyumdaki tur operatörleri arasında BM Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) Küresel Etik Kuralları’nın imzalandığını bildirmiştir.
İPEK YOLU TURU ANADOLU’DAN BAŞLADI
Modern İpek Yolu Turu, Anadolu’dan Mimar Sinan’ın memleketi Kayseri’den başlamıştır. Gevher Nesibe Darüşşifahanesi, Hunat Hatun Camii, Vezir Han ve Kapalı Çarşı’yı ziyaret eden ekip, Nevşehir’de Paşabağ ve Güvercinlik Vadisi’ni gezdikten sonra seramik şovuna katılmış, birbirinden güzel Türk müzikleri eşliğinde Türk mutfak kültürünü tatma imkânı bulmuştur.
Kapadokya’yı balon turu ile havadan görme imkânı bulan ekip, Göreme Açık Hava Müzesi, Göreme Vadisi ve Ürgüp’te Üç Güzeller’i ziyaret etmiştir. Modern İpek Yolu yolcuları, kadim İpek Yolu’nu takip ederek otobüsle Selçuklu başkenti ve Mevlana diyarı Konya’ya gitmiş; burada İpek Yolu kervanlarının konakladığı Tepesi Delik Han, Alay Han, Ağzıkarahan ve Sultan Han’ı ziyaret ederek tarihi geçmişi yeniden yaşamıştır.
Konya’da son olarak Karatay Medresesi, Mevlana Müzesi ve İnce Minareli Medrese’yi ziyaret eden tur ekibi, İpek Yolu tarihinde çok önemli yere sahip kültürler başkenti İstanbul’a geçmiştir. İstanbul’da İpek Yolu ticaretinde önemli bir yere sahip Mısır Çarşısı ve Sultanahmet Meydanı gezildikten sonra Türk Konseyi Genel Merkezi ziyaret edilerek burada düzenlenen basın toplantısına iştirak edilmiştir. Mevlevi dervişlerinin sema gösterisini izleyen İpek Yolu yolcuları, muhteşem gece manzarası eşliğinde İstanbul Boğazı’nı gezmiş ve Azerbaycan’a gitmek üzere Türk Hava Yolları uçağı ile yola çıkmıştır.
MODERN İPEK YOLU TUR EKİBİ AZERBAYCAN’DA
Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsorluğunda Azerbaycan’a ulaşan Modern İpek Yolu tur ekibi, Gence’ye geldikten sonra şehrin önemli eserlerinden Genceli Nizami Türbesi ve İmamzade Camii’ni ziyaret etmiştir. Ayrıca Gence’de Meskhetli Gencevi’nin müzesi gezilerek, tarihte önemli başarılara imza atan bir Türk kadınının yaşamı hakkında bilgi edinilmiştir.
Katılımcılar ayrıca Azerbaycan mutfağının lezzetleriyle tanışmıştır. Gence’den sonra geleneksel İpek Yolu üzerinde yer alan ipek şehri Şeki’ye geçilmiştir. Şeki’de Kafkasların en kadim kiliselerinden Arnavut Kilisesi, İpek Yolu Kervansarayı, Hanlar Sarayı ve diğer tarihi mekânlar ziyaret edilmiş; dünyaca ünlü “Şeki helvası”nın yapımı yerinde görülmüştür.
Tarihi İpek Yolu takip edilerek Bakü yakınlarında bulunan, 20 bin yıl önce yaşayan insanlar tarafından taşa çizilmiş resim ve yazılarıyla bilinen Gobustan Arkeoloji Müzesi ve tarihi alan gezilmiştir. Modern İpek Yolu yolcuları, ateşin ve rüzgârın şehri Bakü’de ise Eski Şehir (İçerişehir) ve müzelerle tanışmıştır.
Heyet üyeleri, Ortak Tur Paketi’nin Azerbaycan ayağının değerlendirmesinin ve tanıtımının yapıldığı basın toplantısına katıldılar.
HEDEF İPEK YOLUNU CANLANDIRMAK
Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi ve paketin birinci tanıtım ziyaretinin Azerbaycan bölümüne ilişkin basın bilgilendirme toplantısı 27 Nisan 2017 tarihinde Bakü’de düzenlendi.
Ortak Tur Paketi’nin Azerbaycan ayağının değerlendirmesinin ve tanıtımının yapıldığı basın toplantısına Türk Konseyi Proje Direktörleri Pelin Musabaylı Baki ve Farid Demirli, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Seymur Hasanov ile tanıtım gezisine katılan Türk Konseyi üye ülkelerinden medya mensupları, tur operatörleri temsilcileri ve bloggerlardan oluşan heyet katıldı.
Basın toplantısında Türk Keneşi Proje Direktörleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi tarafından projenin kapsamı ve içeriği hakkında bilgi verilmiş, projenin temel hedefinin geleneksel İpek Yolu güzergâhını bir turizm bölgesi olarak yeniden canlandırmak olduğu ifade edilmiştir.
ÜÇ YILDIR ÇALIŞILIYOR
Basın toplantısı sırasında detaylı bilgi aktaran Türk Konseyi Proje Direktörü Pelin Musabaylı Baki, üç yıllık kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan Modern İpek Yolu Tur Paketi’nin bu ilk bilgilendirme ziyaretinin Kazakistan ile devam edeceğini, ardından Kırgızistan’a geçileceğini ve tur paketinin 2018 yılında Nevruz Bayramı’nda satışa sunulmasının planlandığını bildirmiştir.
Azerbaycan Turizm Bakanlığı yetkilisi Seymur Hasanov ise İpek Yolu’nun geçtiği ülkeler arasında uzun asırlar boyunca hem ticari hem de kültürel ilişkileri derinleştirdiğini vurgulayarak, bunun günümüzde işlek bir turizm güzergâhına dönüştürülmesinin ve bu yönde temeller atılmasının çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etmiştir.
Ortak Tur Paketi birinci bilgilendirme turu heyeti, Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından ortaklaşa kurulan ve genel merkezi Bakü’de bulunan Türk Kültür Mirası Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva’yı makamında ziyaret ederek Modern İpek Yolu Turu hakkında bilgiler vermiştir. Vakıf Başkanı Büyükelçi Günay Efendiyeva, vakfın çalışmaları ile ilgili heyet üyelerine bilgi vermiş; Modern İpek Yolu Tur Paketi’nin tanıtımının geniş kitlelere ulaştırılması konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.
MODERN İPEK YOLU YOLCULARI KAZAKİSTAN’DA
Türk Keneşi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi birinci bilgilendirme turuna katılan heyet, Astana Hava Yolları ile Bakü’den Kazakistan’a giderek Kazakistan ziyaretine Almatı’dan başlamıştır.
Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Modern İpek Yolu Tur Programı ile ilgili Kazakistan Devlet Televizyonu başta olmak üzere önemli medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunmuş ve Modern İpek Yolu Turu hakkında bilgiler vermiştir. Dr. Kocaman, İpek Yolu Turu sayesinde ticaretin gelişeceğini ve kültürlerin daha iyi tanınacağını ifade etmiş, Türk Konseyi’nin çalışmaları hakkında da önemli bilgiler aktarmıştır.
Kazakistan Devlet Televizyonu ayrıca TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim ile de bu organizasyona ilişkin bir röportaj gerçekleştirmiştir.
MODERN İPEK YOLU YOLCULARI TÜRKİSTAN’DA
İpek Yolu’nun modern yolcuları, Kazakistan’ın kültür başkenti ve İpek Yolu’nun önemli merkezlerinden Almatı’da şehir turunun ardından avcı kuşlar gösterisini izlemiştir. Tarihi merkez çarşısını, Kök Töbe’yi ve diğer önemli noktaları ziyaret eden ekip, ardından 13 saat süren yataklı tren yolculuğu ile İpek Yolu güzergâhını takip ederek Kazakistan’ın manevi başkenti ve İpek Yolu’nun önemli merkezlerinden biri olan, Hoca Ahmet Yesevi diyarı Türkistan şehrine ulaşmıştır.
Türk Keneşi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Heyeti, Türkistan Valisi tarafından ağırlandı. Modern İpek Yolu yolcuları, Türk dünyasının manevi başkenti sayılan ve 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Türkistan’da bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.
Türkistan’da heyet, Hoca Ahmet Yesevi ve hocası Arslan Baba’nın türbelerini ziyaret etti. Timur Han tarafından yaptırılan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi hakkında bilgilendirilen heyet, Hoca Ahmet Yesevi’nin yaşadığı evi ve tarihi hamamı da gezdi. Bununla birlikte İpek Yolu üzerinde önemli bir merkez olan, Türk tıp bilgini Farabi’nin doğum yeri ve Çin seferine çıkan Timur Han’ın 1405 yılında vefat ettiği yer olarak bilinen eski antik şehir Otrar (Farap) kentinin kalıntıları da ziyaret edildi.
ÇİMKENT VE SAYRAM’DA DUYGU DOLU ANLARTürk Keneşi heyeti, adını yeşil çayırdan alan Çimkent’te İpek Yolu’nun en kadim merkezlerinden biri olan Ahmet Yesevi’nin dünyaya geldiği, anne ve babasının mezarlarının bulunduğu İştripce (Sayram) kentini ziyaret ettikten sonra, “Siyah taşlı dağ” anlamına gelen Karadağ’ın muhteşem manzaralarını seyretmiştir. Ardından tarihi İpek Yolu esas alınarak Tanrı Dağları’na paralel şekilde yapılmış İpek Yolu Otobanı üzerinden Kazakistan’ın Taraz şehrine ulaşmışlardır.
İpek Yolu üzerindeki Taraz şehri, tarihi Talas Savaşları’nın yapıldığı Kırgızistan’ın Talas bölgesine çok yakın bir konumdadır. Taraz’da ilk Müslüman Türk devleti Karahanlılar dönemine ait şehir kalıntıları, Taraz Müzesi, aşk ve sevginin sembolü Ayşe Bibi Türbesi ve Karahanlılar döneminde inşa edilen İpek Yolu kervansarayları ziyaret edilmiştir.
Heyet, turun Kazakistan bölümünü tamamlayarak, Çin’den Avrupa’ya kadar uzanan İpek Yolu güzergâhını takip ederek Kırgızistan’a gitmek üzere yola çıkmıştır.
BİŞKEK’TE KIRGIZİSTAN TANITIMI
Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen birinci tanıtım gezisi, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgızistan Kültür, Turizm ve Enformasyon Bakanlığı yetkililerinin Kırgızistan tanıtımı ile başlamıştır.
Bişkek’te ilk gece konaklamanın ardından İpek Yolu yolcuları, ilk ziyaretlerini Karahanlılara başkentlik yapan ve ünlü bilgin Yusuf Has Hacib’in yaşadığı Balasagun antik kentindeki Burana Kulesi’ne yapmıştır. Tarihi Burana Minaresi’ne çıkan ekip, Tanrı Dağları’nı seyrederek müze ve ören yerini gezmiştir.Modern İpek Yolu tur heyeti, ayrıca ulusal Kırgız Kök-Börü at oyunlarını izleyerek at yarışları hakkında önemli bilgiler almıştır. Geleneksel bir köy evinde Kırgız mutfağına özgü öğle yemeği yendikten sonra, konaklayacakları Narin’e gitmek üzere yola çıkılmıştır. Tanrı Dağları’nın 3 bin metrelik zirvesinde durarak hatıra fotoğrafı çeken heyet üyeleri, muhteşem dağ manzaraları eşliğinde Tanrı Dağları arasında kartal yuvasını andıran Narin şehrine ulaşmıştır.
Narin’de akşam yemeği sırasında belediye başkan yardımcısı geziye katılan heyet üyelerine bilgi vermiş; bu vesileyle Manas Destanı başta olmak üzere halk türkülerinden oluşan mini bir konser ziyafeti sunulmuştur.
İPEK YOLU YOLCULARI TAŞ RABAT’TA
Modern İpek Yolu Tur Heyeti, Tanrı Dağları’nın zirvesindeki yaylalardan geçen kadim İpek Yolu’nu takip ederek, muhteşem ve etkileyici manzaralar eşliğinde İpek Yolu üzerinde bulunan Taş Rabat Kervansarayı’na gitmek üzere yola çıkmıştır. Modern İpek Yolu güzergâhındaki dağlar, yaylalar ve obalar adeta bir tabloyu andırmaktadır. Tanrı Dağları’ndan doğan Çu Irmağı ve Narin Nehri, kadim Türk tarihini adeta yeniden canlandırmaktadır. At, deve ve büyükbaş ile küçükbaş hayvan sürüleri ise kadim İpek Yolu’nun canlı şahitleri gibi yol boyunca görülmektedir.
Karahanlılar dönemine ait olduğu bilinen ve 3 bin metrelik Tanrı Dağları’nın zirvesinde yer alan, ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmeyen Taş Rabat Kervansarayı, kadim zamanlara tanıklık edercesine Modern İpek Yolu yolcularını karşılamıştır. Sırtını karlı Tanrı Dağları’na yaslayan Taş Rabat Kervansarayı, Doğu Türkistan’ın Kaşgar şehrine oldukça yakın bir mesafede bulunmaktadır. Nitekim 4 bin metrelik Dorukort sınır kapısının hemen yanı başında Kaşgar kenti yer almaktadır.
KOÇKOR’DA NİNELER KONSERİ
Taş Rabat Kervansarayı’nı ziyaret eden Modern İpek Yolu yolcuları, yol üzerinde bulunan ve adını Koçkor adlı bir Alperen’den alan Koçkor köyünde, 70 yaşlarındaki ninelerden oluşan halk oyunları ekibinin sunduğu gösteriyle karşılanmıştır. Köyün kadınları tarafından şarkılar eşliğinde folklor gösterisi düzenlenmiştir.
Tur heyeti, yerel mutfaktan oluşan öğle yemeğini yedikten sonra eşyaların sergilendiği müzeyi gezmiş ve el işi ürünlerden satın almıştır. Bölgenin el sanatları örneklerinden olan keçe işleme gösterisini izleyen yolcular, ardından kadim İpek Yolu güzergâhını takip ederek Issık Göl bölgesine gitmek üzere yola çıkmıştır.
ÇOLPAN ATA VE CENGİZ AYTMATOV
Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi birinci tanıtım gezisinin son gününde İpek Yolu yolcuları, Issık Göl sahilindeki modern bir turistik tesiste konaklamıştır. Adını Çolpan Ata adlı bir Alperen Türk dervişinden alan Çolpan Ata’daki Ruh Ordo Açık Hava Müzesi ziyaret edilmiş ve Issık Göl bölgesi gezilmiştir.
Çolpan Ata Belediye Başkanı, heyet üyelerini belediye binasına davet ederek bölgenin turizm potansiyeli hakkında bilgi vermiştir. Çolpan Ata şehrinde bulunan ve Kırgız ile Türk dünyasının büyük yazarlarından Cengiz Aytmatov’un adını taşıyan Ruh Ordo Açık Hava Müzesi ve Kültür Merkezi, ünlü yazar Aytmatov’un düşünce ve fikirlerine uygun olarak inşa edilmiştir. Müzede önemli eserler sergilenmekte olup, farklı inançlara yönelik ibadethaneler, konferans salonu ve kültür merkezi de bulunmaktadır.
Tanrı Dağları’nın eteğinde yer alan ve dünyanın ikinci büyük krater gölü olarak bilinen Issık Göl’de tekne turu yapan Modern İpek Yolu yolcuları, birçok kaya yazısı ve resmin bulunduğu Saymalı Taş (Petroglif) Açık Hava Müzesi’ni gezdikten sonra Bişkek’e gitmek üzere yola çıkmıştır.
İLK TUR BİŞKEK’TE DEĞERLENDİRİLDİ
Türk Keneşi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi projesinin ilk tanıtım turunun sonuna yaklaşırken, Kırgızistan bölümünün değerlendirildiği bir basın toplantısı Bişkek’te düzenlendi. Türk Keneşi Proje Direktörleri Yıldız Uzakova ve Yedil Mirzakhanov ile tura Azerbaycan, Türkiye ve Kazakistan’dan katılan tur operatörleri, akademisyenler ile yerli ve yabancı medya mensupları turla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bişkek’teki son akşam yemeğinin ardından tura katılan heyet üyeleri ülkelerine döndüler.
TÜRK KONSEYİ NE ZAMAN VE NEDEN KURULDU?
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi / Türk Keneşi), Türk dili konuşan ülkeler arasında ve bölgede kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacıyla uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında kurulmuştur. Türk Konseyi’nin kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’dir.
Türk Konseyi’nin temel belgeleri olan 3 Ekim 2009 tarihli Nahçıvan Anlaşması ve 16 Eylül 2010 tarihli İstanbul Bildirisi’ne göre, Türk Keneşi üye ülkeleri Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın amaçları ve ilkelerinin yanı sıra uluslararası hukukun evrensel olarak tanınan diğer ilkelerini de benimsemiştir. Barış ve güvenliğin korunması ile iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin uluslararası normlar, Türk Konseyi çatısı altında yürütülecek işbirliğinin temel zeminini oluşturmaktadır.
Türk Konseyi, 1992 yılından beri toplanan “Türkçe Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirveleri” sonucunda ortaya çıkan ortak siyasi irade üzerine kurulmuştur. Bu zamana kadar 10 zirve gerçekleştirilmiş, bunlardan İstanbul’da düzenlenen 16 Eylül 2010 tarihli son zirvede Türk Keneşi’nin kuruluşu resmen ilan edilmiş, öncelikleri ve yol haritası ortaya konulmuştur. Türk Konseyi’nin daimi bir yapı olarak kurulmasıyla birlikte yapılan zirveler, Türk Konseyi Zirveleri olarak yeniden adlandırılmıştır.
TÜRK KONSEYİ’NİN AMACI
Nahçıvan Anlaşması’nın önsözünde Türk Konseyi’nin temel amacı, Türk dili konuşan devletler arasında kapsamlı işbirliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunmak olarak tanımlanmıştır. Üye ülkeler ayrıca demokrasi, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim gibi temel ilkelere bağlılıklarını ifade etmişlerdir. Türk Konseyi kapsamındaki işbirliği, üye ülkeler arasındaki ortak tarih, kültür, kimlik ve Türk dili konuşan halkların dil birliğinden kaynaklanan özel dayanışma temelinde inşa edilmektedir.
Örgütün Nahçıvan Anlaşması’nın 2. maddesinde yer alan temel amaç ve görevleri şunlardır:
– Taraflar arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesi
– Bölge ve bölge dışında barışın korunması
– Dış politika konularında ortak tutumlar benimsenmesi
– Uluslararası terörizm, ayrılıkçılık, aşırılık ve sınır ötesi suçlarla mücadele için eylemlerin koordine edilmesi
– Ortak amaçlarla ilgili her alanda etkili bölgesel ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi
– Ticaret ve yatırım için uygun koşulların yaratılması
– Kapsamlı ve dengeli ekonomik büyüme ile sosyal ve kültürel gelişimin hedeflenmesi
– Hukukun üstünlüğü, iyi yönetim ve insan haklarının korunması konularının geliştirilmesi
– Bilim, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında etkileşimin genişletilmesi
– Kitle iletişim araçları aracılığıyla iletişimin ve etkileşimin artırılması
– Hukuki konularda bilgi değişimi ve adli işbirliğinin teşvik edilmesi.
İPEK YOLU’NUN TARİHSEL SÜRECİ
İpek Yolu, Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan dünyaca ünlü bir ticaret yoludur. İpek Yolu yalnızca tüccarların değil, aynı zamanda doğudan batıya ve batıdan doğuya bilgelerin, orduların, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de yolu olmuştur.
Milattan yüzyıllar önce Mısırlılar, daha sonra Romalılar, Çinlilerden ipek satın alırlardı. Ulaşım ise daha sonra İpek Yolu adı verilen güzergâhı izleyen kervanlarla sağlanırdı. İpek endüstrisi, eski çağlardan beri birçok milletin hayatında çok önemli bir yer tutmuştur. Uzak Doğu’dan gelen ipek ve baharat, Batı dünyası için uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamıştır. İpek, ayrıca Doğu kültürünün Batı tarafından tanınmasını da sağlamıştır.
Doğu’nun ipeği ve baharatının kervanlarla Batı’ya taşınması, Çin’den Avrupa’ya uzanan ticaret yollarını oluşturmuştur. Orta Çağ’da ticaret kervanları, günümüzdeki Çin’in Şian kentinden hareket ederek Kaşgar kentine gelir, burada ikiye ayrılan yollardan birini izleyerek Afganistan ovalarından Hazar Denizi’ne, diğerini ise Karakurum Dağları’nı aşarak İran üzerinden Anadolu’ya ulaşırdı. Anadolu’dan ise deniz yolu ile Akdeniz ve Karadeniz (Giresun–Tirebolu) limanlarından veya Trakya üzerinden kara yolu ile Avrupa’ya giderlerdi.
Doğudan batıya doğru gelişen bu ticari harekette, daha önceki çağlardan beri kullanılmakta olan bir yol şebekesinden yararlanılmıştır. Yoğun bir şekilde ipek, porselen, kâğıt, baharat ve değerli taşların taşınmasının yanında kıtalar arası kültür alışverişine de imkân sağlayan bu binlerce kilometre uzunluğundaki kervan yolları zaman içinde “İpek Yolu” olarak adlandırılmıştır.
İpek Yolu, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir ticaret yolu olmasının ötesinde, 2000 yıldan beri bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin ve ırkların izlerini taşımakta; olağanüstü bir tarihsel ve kültürel zenginlik sunmaktadır.
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, İpek Yolu’nun hem bir ticaret yolu hem de tarihsel ve kültürel bir değer olarak yeniden canlandırılması gündeme gelmiş; bu güzergâh boyunca inşa edilmiş ve artık kullanılmayan yapıların yeni işlevler kazandırılarak korunması ve yaşatılması için çalışmalar başlamıştır.
İpek Yolu, çeşitli Türk uygarlıklarının ekonomik kaynağı olmuştur.
