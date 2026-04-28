MODERN İPEK YOLU TURU’NDA BELGESEL TADINDA GAZETECİLİK HATIRALARIM

Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi ve paketin birinci tanıtım ziyaretinin Azerbaycan bölümüne ilişkin basın bilgilendirme toplantısı 27 Nisan 2017 tarihinde Bakü’de düzenlendi.



Ortak Tur Paketi’nin Azerbaycan ayağının değerlendirmesinin ve tanıtımının yapıldığı basın toplantısına Türk Konseyi Proje Direktörleri Pelin Musabaylı Baki ve Farid Demirli, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Seymur Hasanov ile tanıtım gezisine katılan Türk Konseyi üye ülkelerinden medya mensupları, tur operatörleri temsilcileri ve bloggerlardan oluşan heyet katıldı.



Basın toplantısında Türk Keneşi Proje Direktörleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi tarafından projenin kapsamı ve içeriği hakkında bilgi verilmiş, projenin temel hedefinin geleneksel İpek Yolu güzergâhını bir turizm bölgesi olarak yeniden canlandırmak olduğu ifade edilmiştir.



ÜÇ YILDIR ÇALIŞILIYOR



Basın toplantısı sırasında detaylı bilgi aktaran Türk Konseyi Proje Direktörü Pelin Musabaylı Baki, üç yıllık kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan Modern İpek Yolu Tur Paketi’nin bu ilk bilgilendirme ziyaretinin Kazakistan ile devam edeceğini, ardından Kırgızistan’a geçileceğini ve tur paketinin 2018 yılında Nevruz Bayramı’nda satışa sunulmasının planlandığını bildirmiştir.



Azerbaycan Turizm Bakanlığı yetkilisi Seymur Hasanov ise İpek Yolu’nun geçtiği ülkeler arasında uzun asırlar boyunca hem ticari hem de kültürel ilişkileri derinleştirdiğini vurgulayarak, bunun günümüzde işlek bir turizm güzergâhına dönüştürülmesinin ve bu yönde temeller atılmasının çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etmiştir.



Ortak Tur Paketi birinci bilgilendirme turu heyeti, Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından ortaklaşa kurulan ve genel merkezi Bakü’de bulunan Türk Kültür Mirası Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva’yı makamında ziyaret ederek Modern İpek Yolu Turu hakkında bilgiler vermiştir. Vakıf Başkanı Büyükelçi Günay Efendiyeva, vakfın çalışmaları ile ilgili heyet üyelerine bilgi vermiş; Modern İpek Yolu Tur Paketi’nin tanıtımının geniş kitlelere ulaştırılması konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.



MODERN İPEK YOLU YOLCULARI KAZAKİSTAN’DA



Türk Keneşi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi birinci bilgilendirme turuna katılan heyet, Astana Hava Yolları ile Bakü’den Kazakistan’a giderek Kazakistan ziyaretine Almatı’dan başlamıştır.



Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Modern İpek Yolu Tur Programı ile ilgili Kazakistan Devlet Televizyonu başta olmak üzere önemli medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunmuş ve Modern İpek Yolu Turu hakkında bilgiler vermiştir. Dr. Kocaman, İpek Yolu Turu sayesinde ticaretin gelişeceğini ve kültürlerin daha iyi tanınacağını ifade etmiş, Türk Konseyi’nin çalışmaları hakkında da önemli bilgiler aktarmıştır.



Kazakistan Devlet Televizyonu ayrıca TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim ile de bu organizasyona ilişkin bir röportaj gerçekleştirmiştir.



MODERN İPEK YOLU YOLCULARI TÜRKİSTAN’DA



İpek Yolu’nun modern yolcuları, Kazakistan’ın kültür başkenti ve İpek Yolu’nun önemli merkezlerinden Almatı’da şehir turunun ardından avcı kuşlar gösterisini izlemiştir. Tarihi merkez çarşısını, Kök Töbe’yi ve diğer önemli noktaları ziyaret eden ekip, ardından 13 saat süren yataklı tren yolculuğu ile İpek Yolu güzergâhını takip ederek Kazakistan’ın manevi başkenti ve İpek Yolu’nun önemli merkezlerinden biri olan, Hoca Ahmet Yesevi diyarı Türkistan şehrine ulaşmıştır.



Türk Keneşi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Heyeti, Türkistan Valisi tarafından ağırlandı. Modern İpek Yolu yolcuları, Türk dünyasının manevi başkenti sayılan ve 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Türkistan’da bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.





Türkistan’da heyet, Hoca Ahmet Yesevi ve hocası Arslan Baba’nın türbelerini ziyaret etti. Timur Han tarafından yaptırılan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi hakkında bilgilendirilen heyet, Hoca Ahmet Yesevi’nin yaşadığı evi ve tarihi hamamı da gezdi. Bununla birlikte İpek Yolu üzerinde önemli bir merkez olan, Türk tıp bilgini Farabi’nin doğum yeri ve Çin seferine çıkan Timur Han’ın 1405 yılında vefat ettiği yer olarak bilinen eski antik şehir Otrar (Farap) kentinin kalıntıları da ziyaret edildi.

ÇİMKENT VE SAYRAM’DA DUYGU DOLU ANLAR

Türk Keneşi heyeti, adını yeşil çayırdan alan Çimkent’te İpek Yolu’nun en kadim merkezlerinden biri olan Ahmet Yesevi’nin dünyaya geldiği, anne ve babasının mezarlarının bulunduğu İştripce (Sayram) kentini ziyaret ettikten sonra, “Siyah taşlı dağ” anlamına gelen Karadağ’ın muhteşem manzaralarını seyretmiştir. Ardından tarihi İpek Yolu esas alınarak Tanrı Dağları’na paralel şekilde yapılmış İpek Yolu Otobanı üzerinden Kazakistan’ın Taraz şehrine ulaşmışlardır.



İpek Yolu üzerindeki Taraz şehri, tarihi Talas Savaşları’nın yapıldığı Kırgızistan’ın Talas bölgesine çok yakın bir konumdadır. Taraz’da ilk Müslüman Türk devleti Karahanlılar dönemine ait şehir kalıntıları, Taraz Müzesi, aşk ve sevginin sembolü Ayşe Bibi Türbesi ve Karahanlılar döneminde inşa edilen İpek Yolu kervansarayları ziyaret edilmiştir.



Heyet, turun Kazakistan bölümünü tamamlayarak, Çin’den Avrupa’ya kadar uzanan İpek Yolu güzergâhını takip ederek Kırgızistan’a gitmek üzere yola çıkmıştır.



BİŞKEK’TE KIRGIZİSTAN TANITIMI





Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen birinci tanıtım gezisi, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgızistan Kültür, Turizm ve Enformasyon Bakanlığı yetkililerinin Kırgızistan tanıtımı ile başlamıştır.

Bişkek’te ilk gece konaklamanın ardından İpek Yolu yolcuları, ilk ziyaretlerini Karahanlılara başkentlik yapan ve ünlü bilgin Yusuf Has Hacib’in yaşadığı Balasagun antik kentindeki Burana Kulesi’ne yapmıştır. Tarihi Burana Minaresi’ne çıkan ekip, Tanrı Dağları’nı seyrederek müze ve ören yerini gezmiştir.