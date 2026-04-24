Başkan Büyükgöz Koltuğunu Minik Başkan’a Devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Gebze’de anlamlı bir devir teslim gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, başkanlık koltuğunu temsili olarak öğrenci Osman Hamdi Keskin’e devretti.

24 Nisan 2026 Cuma 16:17

 Minik Başkan Taleplerini İletti

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette minik başkan Osman Hamdi Keskin, duygu ve düşüncelerini paylaşarak çocukların talep ve beklentilerini dile getirdi. Program, samimi ve renkli anlara sahne oldu.

Başkan Büyükgöz: “Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek için…”
Başkan Büyükgöz, 23 Nisan’ın anlam ve önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği bu anlamlı bayram, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza duyulan güvenin en güzel göstergesidir. Bizler de Atatürk’ün emanetine sahip çıkarak çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

