Milletin Zaferinin 10. Yıl Dönümünde Kocaelili Vatandaşlar Protokolle Birlikte 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü Gerçekleştirdiler

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin 10.yıl dönümünde 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü öncesinde Fevziye Cami önünde toplanan Vali İlhami Aktaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Milli Birlik yürüyüşü gerçekleştirdiler.

“İrade Bizim Zafer Bizim” korteji, anma etkinliklerinin yapılacağı Milli İrade Meydanına kadar coşkuyla devam etti.

Yürüyüşe; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, eski Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Kemal Köse, Deniz- Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Bozkurt, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK PARTİ Kocaeli İl Başkan Vekili Alper Doğan, MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, şehit aileleri, gaziler, gazi aileleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

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