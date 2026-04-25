SPOR:
Kocaeli’nin yeni spor üssü şekilleniyor

Büyükşehir’den Sevindikli’ye dev spor yatırımı.

25 Nisan 2026 Cumartesi 12:53

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez Sevindikli’de inşa ettiği dev spor tesisinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kocaelispor’un kullanımına sunulacak proje, kentin sportif altyapısına önemli katkı sağlayacak.

 
ANA BİNADA İMALAT TAMAMLANDI

Sevindikli Mahallesi’nde yapımı süren tesiste ana binanın betonarme imalatları tamamlandı. Böylece projenin güçlü yapısı ortaya çıkarken, tribün ve saha alanlarında imalatlar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Tesis tamamlandığında sporcular ve seyirciler için modern ve konforlu bir ortam sunacak.

PROJEDE PLANLI İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

Ana binada betonarme imalatların tamamlanmasının ardından iç ve dış cephelerde bölme duvar ve sıva uygulamalarına geçildi. Bin 32 seyirci kapasiteli iki tribünün betonarme imalatları planlanan program doğrultusunda ilerliyor. Ayrıca hibrit, doğal ve sentetik zemin özelliklerine sahip 7 çim sahada çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor.

ÜST DÜZEY SPOR ALTYAPISI KURULUYOR

Toplam 74 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan, 14 bin 800 metrekare kapalı alana sahip tesis; futbol sahalarının yanı sıra tenis ve basketbol sahalarıyla da hizmet verecek. Projede ayrıca yüzme havuzu, şok havuzu, fin hamamı, sauna ve fitness salonu gibi birçok donatı yer alacak. Tesis, modern yapısıyla sporcuların performansını artıracak ve sağlıklı antrenman imkânı sunacak.


