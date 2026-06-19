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Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor Karabağ Parkı’nda Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün vatandaşlarla doğrudan bir araya geldiği “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı, Adem Yavuz Mahallesi Karabağ Parkı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor Karabağ Parkı'nda Yoğun Katılımla Gerçekleşti

19 Haziran 2026 Cuma 19:27

 Cumhuriyet, Adem Yavuz, Mimar Sinan ve Yavuz Selim mahallelerinden vatandaşların katıldığı programda mahalle sakinleri talep, öneri ve görüşlerini Başkan Büyükgöz’e birebir iletme fırsatı buldu.

Karabağ Parkı’nda düzenlenen programa AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve teşkilat mensupları da katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Gebze’nin geleceğine yönelik projeler, mahallelerde devam eden çalışmalar ve vatandaşların beklentileri ele alındı.

Talepler ve Öneriler Dinlendi

Program boyunca vatandaşların sorularını tek tek yanıtlayan Başkan Büyükgöz, belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilik hizmetlerinden çevre düzenlemelerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükgöz, vatandaşların ilettiği talepleri ilgili birim müdürleriyle birlikte not aldı.

Karşılıklı istişare ortamında gerçekleşen programda mahalle sakinleri de söz alarak yaşadıkları bölgelerle ilgili görüş ve önerilerini paylaştı. Vatandaşların doğrudan yönetime katkı sunduğu buluşmada çözüm odaklı belediyecilik anlayışının önemine vurgu yapıldı.

“Ortak Akıl ile Yönetmeye Devam Edeceğiz”

Programda konuşan Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla kurulan güçlü iletişimin belediye hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesine katkı sağladığını belirterek, “Hemşehrilerimizin görüşleri bizim için son derece kıymetli. Şehrimizi ortak akıl anlayışıyla yönetiyor, vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek çalışmalarımıza yön veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mahalle Buluşmaları Sürecek

Karabağ Parkı’ndaki buluşmanın ardından vatandaşlara teşekkür eden Başkan Büyükgöz, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programlarının Gebze’nin farklı mahallelerinde de devam edeceğini belirtti. Kocaeli genelinde eş zamanlı olarak organize edilen program, mahalle mahalle Gebze’de de devam edecek.

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