VATANDAŞ SORDU, BAŞKAN CEVAPLADI: DİLİSKELESİ’NDE HİZMET VE İSTİŞARE BULUŞMASI

Programa Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Diliskelesi Mahalle Muhtarı Adem Kaya, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

MİLLETLE BÜTÜNLEŞEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, vatandaşlarla kurulan doğrudan iletişimin önemine dikkat çekerek, hizmetlerin en doğru şekilde vatandaşların görüşleri doğrultusunda şekillendiğini ifade etti.

Yıldırım konuşmasında, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu milletle bütünleşen belediyecilik anlayışını Dilovası’nda en güzel şekilde hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın görüşleri, önerileri ve talepleri bizim için çok kıymetlidir. Sorunları yerinde dinlemek ve çözümleri birlikte üretmek adına bu buluşmaları önemsiyoruz. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından söz alan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, göreve geldikleri günden bu yana hayata geçirilen projeler, devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlar hakkında kapsamlı bilgiler vererek Diliskelesi Mahallesi için planlanan önemli projeleri tek tek anlattı. Diliskelesi Kültür Merkezi, Tır Parkı Projesi, Necmettin Erbakan Parkı, Diliskelesi Sahil Projesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle mahalleye kazandırılması planlanan yeni yatırımlar hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Ömeroğlu, ilçenin her noktasına hizmet götürmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

SORUNLAR YERİNDE DİNLENDİ, TALİMATLAR ANINDA VERİLDİ

Programın soru-cevap bölümünde vatandaşlar söz alarak mahalleleriyle ilgili taleplerini ve beklentilerini dile getirdi.

Vatandaşların yönelttiği soruları dikkatle dinleyen Başkan Ömeroğlu, ilgili konular hakkında açıklamalarda bulunurken, çözüm gerektiren hususlarda ilgili birim müdürlerine anında talimat verdi. Vatandaşların taleplerinin takip edilmesi ve süreç hakkında düzenli olarak bilgilendirme yapılması konusunda da birimlere gerekli yönlendirmelerde bulundu.



VATANDAŞLAR PROGRAM SONRASINDA DA BAŞKANLA BİR ARAYA GELDİ Resmî programın sona ermesinin ardından da vatandaşlar Başkan Ömeroğlu ile birebir görüşme fırsatı buldu. Mahalle sakinleri talep ve önerilerini doğrudan iletirken, Başkan Ömeroğlu da vatandaşlarla sohbet ederek notlar aldı. MUHTAR KAYA’DAN TEŞEKKÜR Programın sonunda söz alan Diliskelesi Mahalle Muhtarı Adem Kaya ise kısa sürede mahalleye kazandırılan hizmet ve projeler nedeniyle Başkan Ramazan Ömeroğlu’na teşekkür etti. Muhtar Kaya konuşmasında, “Diliskelesi Mahallemize bugüne kadar kazandırılan ve yapımı planlanan önemli projeler için Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mahallemiz adına gösterdiği gayretleri takdir ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz.” ifadelerini kullandı. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda vatandaşlar, sorunlarını doğrudan belediye yönetimine iletebilmenin memnuniyetini yaşadı.

DİLİSKELESİ’NE YAPILAN VE YAPILACAK YATIRIMLAR ANLATILDI