KÜLTÜR VE SANAT:
KOCAELİ’NİN HAFIZASI YOUTUBE’DA

Devri Alem TV Kocaeli’nin tarihî mirasını, kültürel değerlerini, vakıf medeniyetini ve doğal güzelliklerini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan “Kocaeli Araştırma Merkezi Belgesel Arşivi” adlı YouTube oynatma listesini yayınladı.

28 Mayıs 2026 Perşembe 10:22

İKTAV tarafından hazırlanan arşiv; öğrencilere, akademisyenlere, tarih araştırmacılarına ve kültürel mirasa ilgi duyan izleyicilere önemli bir kaynak sunuyor.
Arşivde; Osmanlı eserlerinden vakıf kültürüne, Kocaeli’nin ilçelerinden tarihî camilere, çeşmelere, hanlara, medreselere ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlere kadar birçok özel belgesel yer almakta. Kocaeli’nin yalnızca sanayi şehri olmadığını; aynı zamanda binlerce yıllık medeniyet birikimine sahip önemli bir kültür merkezi olduğunu ortaya koyan bu yapımlar, araştırmacılar ve belgesel severler için önemli bir dijital kaynak niteliği taşıyor. Belgesellerde İzmit, Gebze, Kandıra, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe başta olmak üzere kentin farklı bölgelerindeki tarihî eserler, kültürel yaşam, gelenekler ve vakıf medeniyetine dair izler detaylı şekilde ele alınıyor. Gazeteci ve Belgeselci İsmail Kahraman'ın sunumları ile Kocaeli’nin görsel hafızasını oluşturan arşiv, geçmiş ile gelecek arasında kültürel bir köprü kurmayı hedefliyor.

Belgesel arşivinde vakıf medeniyetine ait eserler, tarihî yapılar, şehir kültürü, geleneksel yaşam ve Kocaeli’nin önemli turizm noktaları profesyonel çekimlerle izleyiciye aktarılıyor. Kocaeli’nin geçmişten günümüze uzanan medeniyet yolculuğunu anlatan yapımlar; hem görsel arşiv niteliği taşıyor hem de kültürel farkındalık oluşturuyor. Şehrin tarihî hafızasını korumayı amaçlayan çalışmalar kapsamında hazırlanan videolar, özellikle genç nesillerin yaşadıkları kentin tarihini tanımasına katkı sağlamayı ve Kocaeli’nin sahip olduğu kültürel zenginliği tanıtmayı hedefliyor.

