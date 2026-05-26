Vali İlhami Aktaş, Kurban Bayramı Arifesinde Şehitlikleri Ziyaret Etti

Kurban Bayramı Arifesinde Bağçeşme Namazgah ve Polis Şehitliğini ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, dualar etti karanfiller bıraktı.

Vali İlhami Aktaş’a ziyaretlerinde Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Berna Abiş, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Albay Murat Bozkurt, MHP Kocaeli İl Başkanı Kamil Akın, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Şaban Arlı, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, şehit aileleri, gaziler ile yakınları, emniyet ve askeri personel eşlik etti.

İlk ziyaretin gerçekleştirildiği Bağçeşme Namazgah Şehitliğinde, tüm şehitlerimiz ve merhum gazilerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu ve daha sonra Vali İlhami Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri şehitlerimiz için edilen dualar eşliğinde kabirlerine çiçekler bıraktılar.

Bugünümüzü borçlu olduğumuz ve vatanımız için canını feda eden Aziz Şehitlerimizin kabirleri başında dua okuyan Vali İlhami Aktaş, Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd etti.

Bağçeşme Namazgâh Şehitliğine yapılan ilk ziyaretlerin ardından Vali İlhami Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri, Polis Şehitliğini de ziyaret ederek karanfillerini bıraktılar ve dualarda bulundular.

Şehit yakınları ve Gazilerimizle de yakından ilgilenen Vali Aktaş, sabırlar dileyerek bir isteklerinin olup olmadığını sordu, bayramlarını tebrik etti.