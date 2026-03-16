AK Parti iftarında 3 bin kişi aynı sofrada oruçlarını açtı

PARTİLİLER İKİ SALONA SIĞMADI

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen iftarda binlerce teşkilat üyesi bir araya geldi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus’un ev sahipliğindeki iftara AK Parti Kocaeli Milletvekileri Prof.Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, önceki dönem Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, önceki dönem il başkanları, belediye ve ilçe başkanları, İstişare Kurulu üyeleri, mevcut ve önceki dönem yöneticileri ile belediye meclis üyeleri de katıldı.

TALUS: “GÜCÜMÜZ TEŞKİLATTAN GELİYOR”

Programın açılış konuşmasını İl Başkanı Şahin Talus yaptı. Ramazan Ayı’nda aynı sofrada iftar açtığı dava arkadaşlarına teşekkür eden Talus, “Ramazan Ayı’nın başından itibaren tüm teşkilatla birlikte sahadayız. Kadın kollarımıza çok teşekkür ediyorum; çünkü inanılmaz sayıda ev ziyaretleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını vatandaşlarımıza götürdüler. Her zaman yanımızda olan İstişare Kurulumuza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında gece gündüz koşmaya devam edeceğiz. Genel merkezimiz, ne zaman ihtiyacımız olsa bizim yanımızda ve belirledikleri çalışma programlarıyla bizlere yön veriyor. Şükran borçluyuz” dedi.

BÜYÜKAKIN: GÜÇLÜ OLMALIYIZ

Başkan Büyükakın da iftarda teşkilatı yalnız bırakmadı. Masaları gezerek tek tek teşkilat mensuplarına selam veren Büyükakın konuşmasında, Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın belirlediği program dahilinde gönül coğrafyamızda Kardeşlik Sofraları kurduklarını hatırlatarak şunları söyledi: “Batı Trakya’dan Bosna’ya, Kosova’dan Makedonya’ya; Mısır’dan Suriye’ye kadar uzanan gönül coğrafyamızda soydaşlerımıza, kardeşlerimize Türkiye’nin selamını ilettik. Gittiğimiz her yerde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gördüğümüz bir gerçek var; Türkiye ne kadar güçlüyse, oradaki kardeşlerimizin de ayakları yere o kadar sağlam basıyor.”

“KOCAELİ OMUZ OMUZA DURMALI”

“Bizler Kocaeli’de omuz omuza durdukça, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdikçe onlara umut olmaya devam edeceğiz. Dört yanımız ateş çemberi. Bu aziz millet, adeta dünyadaki barış köprüsünün kilit taşıdır. İnşallah beklenen o barışı yeryüzüne taşıyacak olan da yine bu millet olacaktır. Bu vesileyle, Kadir Gecemizi şimdiden tebrik ediyor; Rabbimden hepimizi mazlum coğrafyalarla birlikte gerçek bayramlara kavuşturmasını diliyorum.”

HÜLAGÜ: TÜRKİYE İLE GURUR DUYUYORUZ

Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını vurgulayan Milletvekili Prof.Dr. Sadettin Hülagü ise konuşmasında şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu hareket, sadece siyaset yapan görevli insanların değil, gönlünü bu ülkenin geleceğine adamış milyonların hareketidir. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bugün Türkiye’nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesinde yıllar boyunca gece-gündüz çalışan teşkilatımızın, emek veren dava arkadaşlarımızın, her zaman yanımızda olan milletimizin büyük etkisi vardı. Huzursuzluk, yoksulluk, savaş ve yoğun insanlık dramı ile kuşatıldığımız bu coğrafyada, Türkiye’nin bugün bir güvenlik adası olması konumuna bakarsak devlet aklının ne kadar kıymetli bir şey olduğunu görmek ve bu başarıyla gurur duymamız gerekmektedir. Bugün daha fazla gurur ve mutluluk duymamız gereken bir gün” ifadesini kullandı.

BÜYÜKGÜMÜŞ’TEN TEŞEKKÜR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş iftar programında son konuşmayı yaptı. Katılımın yüksekliği ve heyecan nedeni ile teşekkür eden Büyükgümüş, “Kocaeli her zamanki yerinde, sapasağlam, kararlı ve coşkulu bir şekilde sahada olduğu müddetçe inşallah bu dava, bu mücadele, her zaman hedeflerine çok daha güçlü şekilde ulaşacaktır. Sahadaki çalışmalarımızın kararlılığıyla 2028 yılında yapılacak ilk seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz.”

“DESTEĞİNİZİ HEP GÖRDÜK”

“Ben bu salona girdiğim andan itibaren bizi karşılayan teşkilatımıza, gün boyu yaptığımız değerlendirmelerde ortaya konan ufuk açıcı fikirlerle teşkilat tecrübemizle, inanın Kocaeli’nin çok daha güçlü ve kararlı bir şekilde bu mücadeleye sahip çıkacağını gözlerimle gördüm; yüreğimle hissettim. Rabbim hepinizden razı olsun” şeklinde konuştu.