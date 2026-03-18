İLÇE HABERLERİ:
Çayırova’da Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıldönümünde, Çanakkale Savaşı’nda vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımız ve tüm şehitlerimiz, Şekerpınar Şehitliği’nde gerçekleştirilen törende dualarla anıldı.

18 Mart 2026 Çarşamba 15:43

 Bundan 111 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında “Çanakkale Geçilmez” diyerek büyük bir destana imza atan kahramanlarımız, tüm yurtta olduğu gibi Çayırova’da da anıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 111. Yıldönümünde, Çanakkale Zaferi’nde toprağa düşmüş kahramanlarımız ve tüm şehitlerimiz, dualarla yad edildi. Şekerpınar Şehitliği’nde gerçekleştirilen programa, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova Müftüsü Hüseyin Baş, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, gaziler, kent protokolü, STK temsilcileri ve Çayırovalılar katılım sağladı.

 

“RUHLARI ŞAD, MEKANLARI CENNET OLSUN”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda, şehitlerimizin anısına çelenk takdimi yapıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından, Kaymakam Önal, Başkan Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri şehitlerimizin kabrine karanfil bıraktı, edilen duaların ardından program sona erdi. Günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma töreninde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ettik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere mukaddes bir vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Başkan Ölmez ‘’Bu gece, Kardeşlik Bağlarımızı Güçlendirmek İçin Önemli Bir Fırsattır.” Başkan Ölmez ‘’Bu gece, Kardeşlik Bağlarımızı...
DUALARLA YÜKSELEN BİR HİZMET YUVASI: DİLOVASI MÜFTÜLÜK BİNASININ TEMELİ ATILDI DUALARLA YÜKSELEN BİR HİZMET YUVASI: DİLOVASI...
6 bin 754 ring segment tamam, diğerleri yolda 6 bin 754 ring segment tamam, diğerleri yolda
Çayırova Mekke Film Platosu’na uluslararası ilgi Çayırova Mekke Film Platosu’na uluslararası ilgi
DARICA BELEDİYESİ’NDEN GTÜ ÖĞRENCİLERİNE İFTAR SOFRASI DARICA BELEDİYESİ’NDEN GTÜ ÖĞRENCİLERİNE...
Çiftçi, “Kent meydanında adım adım sona yaklaşıyoruz” Çiftçi, “Kent meydanında adım adım sona yaklaşıyoruz”
Başkan Ölmez ‘’Bu gece, Kardeşlik Bağlarımızı...
Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Haberi Oku