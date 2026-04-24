Büyükakın, Kocaelispor’un 60. yılını kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bu sevdanın asla bitmeyeceğini vurgulayan Büyükakın, “60 yıllık şanlı tarihimizden aldığımız güçle, şehrimizin en büyük markasını yeni şampiyonluklara taşıma vakti” dedi.

Kentin en büyük markası Kocaelispor, 60. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mazisi başarılarla dolu Kocaelispor’un kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Süper Lig’de gururumuz olan Kocaelispor sevdasının tüm kentin kalbine kazındığını vurgulayan Başkan Büyükakın şu ifadeleri kullandı: “1966’da bu şehrin sokaklarında filizlenen, dalga dalga büyüyerek kalplerimize kazınan o büyük sevda tam 60 yaşında!

“YENİ ŞAMPİYONLUKLARIN VAKTİ”

Yeşil-siyah renklere adanmış hayatlarla, tribünlerde omuz omuza yazılan bir destan bu. Efsane taraftarımızla sırt sırta vererek nice zaferler yaşadık, nice zorlukları aştık. Düşsek de daha güçlü kalkmasını bildik, pes etmeyi lügatımızdan sildik. Çünkü biz; aidiyetiyle, tutkusuyla, vazgeçmeyişiyle Kocaeli’yiz! Şimdi, 60 yıllık o şanlı tarihten aldığımız güçle, şehrimizin en büyük markasını çok daha aydınlık yarınlara, modern altyapımızla yeni şampiyonluklara taşıma vakti. İyi ki doğdun Kocaelispor. Nice gurur dolu yıllara!”