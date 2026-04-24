Büyükakın, Kocaelispor’un 60. yılını kutladı

“YENİ ŞAMPİYONLUKLARIN VAKTİ”
Yeşil-siyah renklere adanmış hayatlarla, tribünlerde omuz omuza yazılan bir destan bu. Efsane taraftarımızla sırt sırta vererek nice zaferler yaşadık, nice zorlukları aştık. Düşsek de daha güçlü kalkmasını bildik, pes etmeyi lügatımızdan sildik. Çünkü biz; aidiyetiyle, tutkusuyla, vazgeçmeyişiyle Kocaeli’yiz! Şimdi, 60 yıllık o şanlı tarihten aldığımız güçle, şehrimizin en büyük markasını çok daha aydınlık yarınlara, modern altyapımızla yeni şampiyonluklara taşıma vakti. İyi ki doğdun Kocaelispor. Nice gurur dolu yıllara!”