Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyon Çayırova Belediyesi!

Türkiye Basketbol Ligi’nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu Çayırova Belediyesi oldu. Ligin son maçında Ankaragücü’ne konuk olan Çayırova Belediyesi, deplasmanda maçı 65-81 kazandı ve şampiyon olarak Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi.

Çayırova Belediyesi, basketbolda tarih yazmaya devam ediyor. Türkiye Basketbol Ligi’nin son haftasında deplasmanda Ankaragücü’ne konuk olan Çayırova Belediyesi, mücadeleden 65-81 galip ayrıldı ve şampiyon olarak Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi. Ayrıca Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, 41 yıl sonra bir ilki başardı ve Kocaeli'nden, Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan takım oldu. TOBB ETÜ Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Roberto Gallinat, Ömer Utku Al, Hakan Yapar, Enes Berkay Taşkıran ve Nysier Brooks ilk beşiyle başlayan temsilcimiz, karşılıklı basketlerle geçilen ilk iki periyodun ardından devre arasına 36-36’lık beraberlikle girdi.





“İKİNCİ YARIDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK”





Üçüncü periyotla beraber üstünlüğünü oyunda hissettiren Çayırova Belediyesi, dış atışlarda bulduğu isabetlerle farkı açtı ve mücadeleden 65-81 galip ayrılmayı başardı. Aldığı bu sonuçla şampiyonluğunu ilan eden Çayırova Belediyesi’nde maç sonunda büyük bir sevinç yaşandı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, teknik heyet ve basketbolcular, şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşarken, maç sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;





“MUTLUYUZ, ONURLUYUZ, GURURLUYUZ”





“Şampiyon Çayırova Belediyesi! Türkiye Basketbol Ligi 2025–2026 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyon olan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’mızı yürekten kutluyorum. Sezon boyunca parkede terinin son damlasına kadar mücadele eden, her maçta yüreğini ortaya koyan oyuncularımıza, teknik ekibimize ve her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Beş yıllık emek, inanç ve mücadele ile yazılan tarihi başarı hikâyesini şampiyonlukla taçlandırmaktan mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz!”





HEYECAN, ÇAYIROVA’DA DA YAŞANDI





Çayırova Belediyesi’nin şampiyonluk coşkusu, Çayırova’da da yaşandı. Çayırova Belediyesi önünde kurulan dev ekranda Çayırovalı ilçe sakinleri mücadeleyi takip etti ve şampiyonluk coşkusunu hep birlikte yaşadı.





