Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyon Çayırova Belediyesi!

“İKİNCİ YARIDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK”
Üçüncü periyotla beraber üstünlüğünü oyunda hissettiren Çayırova Belediyesi, dış atışlarda bulduğu isabetlerle farkı açtı ve mücadeleden 65-81 galip ayrılmayı başardı. Aldığı bu sonuçla şampiyonluğunu ilan eden Çayırova Belediyesi’nde maç sonunda büyük bir sevinç yaşandı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, teknik heyet ve basketbolcular, şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşarken, maç sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;
“MUTLUYUZ, ONURLUYUZ, GURURLUYUZ”
“Şampiyon Çayırova Belediyesi! Türkiye Basketbol Ligi 2025–2026 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyon olan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’mızı yürekten kutluyorum. Sezon boyunca parkede terinin son damlasına kadar mücadele eden, her maçta yüreğini ortaya koyan oyuncularımıza, teknik ekibimize ve her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Beş yıllık emek, inanç ve mücadele ile yazılan tarihi başarı hikâyesini şampiyonlukla taçlandırmaktan mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz!”
HEYECAN, ÇAYIROVA’DA DA YAŞANDI
Çayırova Belediyesi’nin şampiyonluk coşkusu, Çayırova’da da yaşandı. Çayırova Belediyesi önünde kurulan dev ekranda Çayırovalı ilçe sakinleri mücadeleyi takip etti ve şampiyonluk coşkusunu hep birlikte yaşadı.