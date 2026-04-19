GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, 47 ilden 110 gazeteciyi ağırladı

TGK heyeti Ormanya’yı gezdi, dip çamuru çalışmasını inceledi.

Büyükşehir, 47 ilden 110 gazeteciyi ağırladı

19 Nisan 2026 Pazar 11:50

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen basın mensuplarını sahada yürütülen projelerle buluşturdu. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun (TGK) 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı kapsamında Kocaeli’ye gelen 47 ilden 110 gazeteci, kentin vizyon projelerini ve turistlik alanlarını yerinde görme fırsatı yakaladı.



DİP ÇAMURUNU İNCELEDİLER

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK), 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı 17-19 Nisan tarihleri arasında Kocaeli’de gerçekleştiriliyor. Toplantı kapsamında Kocaeli’ye gelen 47 ilden 110 gazeteci, Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerini yerinde inceledi, kentin önemli turistlik alanlarını gezdi. Programın ilk duraklarından biri İzmit Körfezi’nde sürdürülen dip çamuru temizliği oldu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, alanda gazetecilere teknik bilgiler verdi. Projenin kapsamı, kullanılan yöntemler ve elde edilen sonuçlara ilişkin yapılan sunumda, Körfez’in yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmaların geldiği aşama anlatıldı. Gazeteciler, dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olarak gösterilen dip çamuru temizliğini yerinde inceleyerek süreci birebir gözlemledi. Çalışmaların sadece Kocaeli için değil, Marmara Denizi’nin geleceği açısından da kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

ORMANYA’DA DOĞAYLA İÇ İÇE TUR

Heyetin bir diğer durağı ise Ormanya oldu. Ormanya’da misafir edilen gazeteciler, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parklarından birinde doğayla iç içe tur gerçekleştirdi. “Gez-Gör Kocaeli” ekibi eşliğinde yapılan gezide katılımcılar; yürüyüş yollarını, doğal yaşam alanlarını ve parkın sunduğu imkanları yerinde inceleyerek bol bol fotoğraf çekti. Ormanya’nın sürdürülebilir turizm açısından taşıdığı değer katılımcılara detaylı şekilde aktarıldı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yunus Emre Akdoğan: “Bu Vatanın Çocuklarına Gerçek Fırsatlar Sunacağız“ Yunus Emre Akdoğan: “Bu Vatanın Çocuklarına...
Büyükakın: “Algı oyunlarınızla çocuklarımızın tertemiz bayramına gölge düşürmeyin” Büyükakın: “Algı oyunlarınızla çocuklarımızın...
İskeçeli gençler, dostluk maçı öncesi oksijen depoladı İskeçeli gençler, dostluk maçı öncesi oksijen...
Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çevre düzenlemesi devam ediyor Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çevre düzenlemesi...
Nikah töreni siyaset camiasını bir araya getirdi Nikah töreni siyaset camiasını bir araya getirdi
Basının geleceği ve yaşanan zorluklar masaya yatırıldı Basının geleceği ve yaşanan zorluklar masaya yatırıldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yunus Emre Akdoğan: “Bu Vatanın Çocuklarına...
Yetenekli Gençlerin Kaybolmasına İzin Verilmeyecek

Haberi Oku