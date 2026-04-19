Büyükşehir, 47 ilden 110 gazeteciyi ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen basın mensuplarını sahada yürütülen projelerle buluşturdu. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun (TGK) 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı kapsamında Kocaeli’ye gelen 47 ilden 110 gazeteci, kentin vizyon projelerini ve turistlik alanlarını yerinde görme fırsatı yakaladı.





Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK), 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı 17-19 Nisan tarihleri arasında Kocaeli’de gerçekleştiriliyor. Toplantı kapsamında Kocaeli’ye gelen 47 ilden 110 gazeteci, Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerini yerinde inceledi, kentin önemli turistlik alanlarını gezdi. Programın ilk duraklarından biri İzmit Körfezi’nde sürdürülen dip çamuru temizliği oldu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, alanda gazetecilere teknik bilgiler verdi. Projenin kapsamı, kullanılan yöntemler ve elde edilen sonuçlara ilişkin yapılan sunumda, Körfez’in yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmaların geldiği aşama anlatıldı. Gazeteciler, dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olarak gösterilen dip çamuru temizliğini yerinde inceleyerek süreci birebir gözlemledi. Çalışmaların sadece Kocaeli için değil, Marmara Denizi’nin geleceği açısından da kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.





