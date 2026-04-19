Büyükşehir, 47 ilden 110 gazeteciyi ağırladı

DİP ÇAMURUNU İNCELEDİLER
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK), 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı 17-19 Nisan tarihleri arasında Kocaeli’de gerçekleştiriliyor. Toplantı kapsamında Kocaeli’ye gelen 47 ilden 110 gazeteci, Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerini yerinde inceledi, kentin önemli turistlik alanlarını gezdi. Programın ilk duraklarından biri İzmit Körfezi’nde sürdürülen dip çamuru temizliği oldu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, alanda gazetecilere teknik bilgiler verdi. Projenin kapsamı, kullanılan yöntemler ve elde edilen sonuçlara ilişkin yapılan sunumda, Körfez’in yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmaların geldiği aşama anlatıldı. Gazeteciler, dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olarak gösterilen dip çamuru temizliğini yerinde inceleyerek süreci birebir gözlemledi. Çalışmaların sadece Kocaeli için değil, Marmara Denizi’nin geleceği açısından da kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.
ORMANYA’DA DOĞAYLA İÇ İÇE TUR
Heyetin bir diğer durağı ise Ormanya oldu. Ormanya’da misafir edilen gazeteciler, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parklarından birinde doğayla iç içe tur gerçekleştirdi. “Gez-Gör Kocaeli” ekibi eşliğinde yapılan gezide katılımcılar; yürüyüş yollarını, doğal yaşam alanlarını ve parkın sunduğu imkanları yerinde inceleyerek bol bol fotoğraf çekti. Ormanya’nın sürdürülebilir turizm açısından taşıdığı değer katılımcılara detaylı şekilde aktarıldı.