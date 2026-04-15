Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü: Freni tutmayan otomobil bariyerlere çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde santral rampasında freni tutmayan otomobil bariyerlere girdi. Facianın eşiğinden dönüldü.

15 Nisan 2026 Çarşamba 19:50

Kaza, Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı Santral rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışıklarda bekleyen H.Ö. idaresindeki 41 ARZ 428 plakalı Opel marka otomobilin arkasından gelen E.İ. idaresindeki 77 AZ 512 plakalı Tofaş marka otomobil aracın frenlerinin tutmaması sonucu aracı tıraşlayarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç bariyerlere sıkıştı. Yolda diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. 
 
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.  
 
"Yanımda sıkışmıştı araç"
 
Otomobil sürücüsü H.Ö., "Ben ışıklarda bekliyordum, arkadan hızla bir araç geldi sonra bir ses duydum, yanımda sıkışmıştı araç" dedi. 


banner982
banner376

banner375

banner377

banner981

