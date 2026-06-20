Zabıta ekipleri YKS’de gençleri yalnız bırakmadı

Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, Yükseköğretim Kurumları Sınavı süresince adayların yanında oldu. Sınava geç kalan adayları sınav merkezine yetiştiren zabıta ekipleri, sınav merkezleri çevresinde de sessiz ortamın korunmasını sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında öğrencilerin sınav heyecanını sorunsuz ve güvenli şekilde yaşayabilmeleri için sınav merkezleri çevresinde tedbirler aldı. Sınav günü boyunca sahada aktif görev yapan zabıta ekipleri, sınava geç kalma riski yaşayan adayların okula zamanında ulaşabilmesi için destek sağladı. Ekipler ayrıca sınav merkezileri çevrelerinde trafik akışını düzenleyerek güvenliği en üst seviyede tuttu.

Sınav merkezlerinde sessizlik zabıtayla sağlandı

Öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması ve sınavın huzurlu ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla çevrede denetim ve yönlendirme çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlara korna çalınmaması ve gürültü oluşturulmaması konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca sınav merkezleri çevresinde inşaat, hafriyat, yol bakım-onarım ve benzeri gürültüye neden olabilecek faaliyetlerin sınav saatleri boyunca durdurulmasını sağlayan ekipler, öğrencilerin sınavlarını sessiz ve uygun şartlarda tamamlayabilmeleri için titizlikle çalıştı.