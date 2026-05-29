ASAYİŞ:
Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Derince ilçesinde 18 yaşındaki genç, motosikletinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

29 Mayıs 2026 Cuma 11:30

  Edinilen bilgiye göre, 26 Mayıs'ta Denizciler Caddesi üzerinde seyir halinde olan Çıraklık Meslek Yüksekokulu öğrencisi Çağrı Gürbüz'ün (18) kullandığı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan genç sürücü, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 
  Hastanede tedavi altına alınan Gürbüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dumlupınar Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Çağrı Gürbüz'ün cenazesi, dün Derince Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı'nda defnedildi. 
