Başkan Büyükakın’dan arefe günü yürek ısıtan ziyaretler

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehit ailelerini ziyaret etti, ailelere konuk oldu. Başkan Büyükakın, Kurban Bayramı’nın manevi iklimini paylaştı.

27 Mayıs 2026 Çarşamba 12:22

 İLK ZİYARET ŞEHİT AİLESİNE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı’nın manevi iklimini paylaşmak üzere arefe günü ev ziyaretleri gerçekleştirdi. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar’ın eşlik ettiği Başkan Büyükakın, 2017 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırısında şehit düşen Piyade Üsteğmen Muhammed İsmail Kaya’nın ailesini ziyaret etti.

 

“SİZLER BİZİM KIYMETLİLERİMİZSİNİZ”

Şehit annesi Hatice Hilal tarafından karşılanan Başkan Büyükakın, şehit ailelerinin daima yanlarında olduklarını belirtti, “Sizler vatan uğruna can veren yiğidimizin en kutsal emanetisiniz. Sizler bizim en kıymetlimizsiniz. Şehidimizin ruhu şad olsun, Rabbim size sabırlar versin” dedi. Başkan Büyükakın, Hatice Hanım’ın nezdinde tüm şehit ailelerinin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

 

KOCAELİSPOR FORMASI HEDİYE ETTİ

Başkan Büyükakın, İzmit’te ikamet eden Yasemin Gürbüz’ün evine konuk oldu. Ailenin kızları Serra ve Zeynep ile sohbet etti, Yasemin Gürbüz’ün halini hatırını sordu. Gürbüz ailesi ziyaretlerinden dolayı Başkan’a teşekkür etti. Büyükakın’ın sonraki durağı Neşe Demirkaya oldu. Aileye hayırlı bayramlar dileyen Başkan Büyükakın, Neşe Hanım’ın küçük oğlu Ömer Yiğit’e Kocaelispor forması hediye etti. Aileler ile bayram sevincini yaşayan Başkan Büyükakın, “Birlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlendiği nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Kurban Bayramı’mız mübarek olsun” dileğinde bulunurken, misafirperverlikleri için de teşekkür etti.

