KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi

13 Mayıs 2026 Çarşamba 13:51

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan mart ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Mart ayında cari işlemler hesabı 9 milyar 672 milyon dolar ile Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96 artışla 9 milyar 515 milyon dolara çıkması dikkat çekti. Yıllıklandırılmış cari açık 39,7 milyar dolara yükseldi. Mart ayına ilişkin verilerde Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gelişmelerin etkisini görüyoruz” dedi.

 

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 212 milyon dolar olarak kaydedildi. Merkez Bankası rezervlerinde mart ayında 43,4 milyar dolarlık net gerileme gerçekleşti. Bu yıl cari açığın öngörülen seviyelerin üzerinde gerçekleşebileceğini ifade ediyorduk. Mart ayı verileri de bu beklentimizi destekler nitelikte oldu. Cari dengede daha sağlıklı bir görünüm için üretim, ihracat ve doğrudan yabancı sermaye artışına ihtiyaç duyuyoruz. Nisan ayı ihracatındaki yüzde 22,3’lük artışın sürdürülebilir hale gelmesi cari açığın finansmanı açısından da büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

