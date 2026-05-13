KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 212 milyon dolar olarak kaydedildi. Merkez Bankası rezervlerinde mart ayında 43,4 milyar dolarlık net gerileme gerçekleşti. Bu yıl cari açığın öngörülen seviyelerin üzerinde gerçekleşebileceğini ifade ediyorduk. Mart ayı verileri de bu beklentimizi destekler nitelikte oldu. Cari dengede daha sağlıklı bir görünüm için üretim, ihracat ve doğrudan yabancı sermaye artışına ihtiyaç duyuyoruz. Nisan ayı ihracatındaki yüzde 22,3’lük artışın sürdürülebilir hale gelmesi cari açığın finansmanı açısından da büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, cari denge verileri ile ilgili açıklamada bulundu
