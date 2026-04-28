SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Körfezli genç yüzücüler Azerbaycan'da Türkiye'yi temsil edecek

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri Zehra Temel ve Poyraz Kaan Kaya, Konya'da düzenlenen "Herkes İçin Yüzme Projesi" Türkiye finallerinde şampiyon olarak Azerbaycan'da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

28 Nisan 2026 Salı 14:54

Türk Devletleri Teşkilatı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen yüzme yarışmalarının Türkiye finalleri, 25-26 Nisan'da Konya Selçuklu Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. 

Finallerde 10-11 yaş kategorisinde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği SK sporcularından Zehra Temel kızlarda, Poyraz Kaan Kaya ise erkeklerde birinci oldu. Şampiyon sporcular, haziran ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek uluslararası finallerde Türkiye adına yarışacak. 

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünden yapılan açıklamada, sporcuların elde ettiği başarıdan duyulan memnuniyet dile getirilerek, antrenör Alpcan Damar, başantrenör Samet Işık ve sporcuların aileleri tebrik edildi. 

Açıklamada, "Sporcularımızın uluslararası platformda da ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek başarılı olacaklarına inanıyoruz" ifadesi kullanıldı. Ayrıca, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teşekkür edildi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

