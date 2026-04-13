“Yeni bir yaşam biçimi oluşturdu”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KO-MEK’in “Biz Birlikte Türkiye’yiz” temasıyla başlayan ilçe sergilerinin ilgi görmesinden son derece memnun olduğunu vurguladı. Başkan Büyükakın, KO-MEK’in sadece bir eğitim merkezi olmadığını, Kocaeli’de yeni bir yaşam biçimi oluşturduğunu belirtti.





İLÇE SERGİLERİ KARTEPE İLE BAŞLADI





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nın (KO-MEK) “Biz Birlikte Türkiye’yiz” temasıyla düzenlediği ilçe sergileri, 7 Nisan’da Kartepe ile başladı. Bir gün sonra da Kandıra’da açıldı. Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri ve Türkiye’nin kültürel zenginliklerini yansıtan çalışmaların sergilendiği etkinlikler, büyük ilgi gördü. Binlerce vatandaşın eğitim aldığı KO-MEK kursları, katılımcılar için adeta yeni bir hayatın kapılarını aralıyor. Bu kurslar sayesinde kursiyerler hem meslek edinme fırsatı buluyor hem de yeni umutların yeşerdiği, güçlü başlangıçların yapıldığı bir eğitim ortamında kendilerini geliştirmeye devam ediyor.





“RUHLARIN ESERLERE YANSIDIĞI YER”





KO-MEK ilçe sergilerine katılarak kursiyerlerle ürünleri hakkında sohbet eden ve onlardan üretim aşaması hakkında bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KO-MEK’in önemine dikkat çekerek, kursların yalnızca bir eğitim merkezi olmadığını vurguladı. Başkan Büyükakın, “KO-MEK’i tek bir kelimeyle ifade etmek yanlış olur. Burası ruhların eserlere yansıdığı bir yer. Aynı zamanda yeni bir dünyaya açılan kapı ve insanın kendini keşfettiği bir alan. Tüm bunları söylesek bile KO-MEK’i anlatmakta eksik kalırız. KO-MEK, insanların kendini bulduğu bir yer” ifadelerini kullandı.





“İNSAN İLİŞKİLERİNİ DÖNÜŞTÜRDÜ”





Başkan Büyükakın, KO-MEK’in son yıllarda insan ilişkilerini de dönüştürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Eskiden daha yakın komşuluklar vardı. Ama son dönemde biraz bireyselleştik. İşte KO-MEK bu noktada çok önemli bir işlev yerine getirmeye başladı. İnsanlar artık komşuya gitmek yerine KO-MEK’e gidiyorlar. Kurs merkezinde bir araya geliniyor, başka başka ilişkiler ağı kuruluyor. Yani KO-MEK, Kocaeli’de yeni bir yaşam biçimi oluşturdu.”





YENİ BAŞLANGIÇLAR, YENİ UMUTLAR





KO-MEK kurslarına katılan vatandaşlar, kimi zaman ilerlemiş yaşına rağmen Kur’an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşarken, kimi zaman okuma yazma öğrenerek hayatlarında yeni bir sayfa açıyor. Bazı kursiyerler ise en sevdikleri hobilerini keşfederek bu ilgilerini sanata dönüştürüyor. Fotoğrafçılık kursuna katılan kursiyerler, objektiflerinden yansıyan karelerle adeta birer sanatçıya dönüşüyor.





EKONOMİK KAZANCIN KAPILARI AÇILIYOR





KO-MEK’in sunduğu eğitimler sadece kişisel gelişimle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda ekonomik kazanç kapısı da aralıyor. Sepet örme branşına katılan emekli kursiyerler, burada öğrendikleri el emeği becerilerini geliştirerek üretim yapıyor, ortaya çıkardıkları ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Böylece KO-MEK, hem üretmenin hem de kazanmanın adresi oluyor.

KO-MEK’İN KALAN İLÇE SERGİLERİ PROGRAMI

GÖLCÜK İLÇE SERGİSİ

Gölcük Kongre Sarayı’nda açılacak sergi 15 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de başlayacak.

DARICA İLÇE SERGİSİ

Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde açılacak sergi 16 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.

GEBZE İLÇE SERGİSİ

GEBZESEM’de açılacak sergi 21 Nisan Salı günü saat 11.00’de başlayacak.

İZMİT İLÇE SERGİSİ

Kocaeli Kongre Merkezi C Salonu’nda 28 Nisan Salı günü açılacak sergi saat 11.00’de başlayacak.

KÖRFEZ İLÇE SERGİSİ

Körfez Kültür Merkezi’nde açılacak sergi 5 Mayıs Salı günü saat 11.00’de başlayacak.

ÇAYIROVA İLÇE SERGİSİ

Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde açılacak sergi 7 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.

KARAMÜRSEL İLÇE SERGİSİ

Altın Kemer Kültür Merkezi’nde açılacak sergi 12 Mayıs Salı günü saat 11.00’de başlayacak.

DERİNCE İLÇE SERGİSİ

Yenikent Kültür Merkezi’nde açılacak sergi 13 Mayıs Çarşamba Günü saat 11.00’de başlayacak.

DİLOVASI İLÇE SERGİSİ

Dilovası Kültür Merkezi’nde açılacak sergi 20 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’de başlayacak.

BAŞİSKELE İLÇE SERGİSİ

Karşıyaka Kültür Merkezi’nde açılacak olan sergi 21 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.

YIL SONU FESTİVALİ

Kocaeli Kongre Merkezi’nde 26 Haziran Cuma günü saat 14.00’te açılacak sergi, 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü de gezilebilecek.





