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Sürdürülebilir Marmara İçin Önemli Buluşma

Marmara Denizi’nin geleceğine yönelik sürdürülebilir çevre politikalarının ele alındığı 1. Marmara Sürdürülebilir Çevre Sempozyumu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir Marmara İçin Önemli Buluşma

08 Haziran 2026 Pazartesi 18:28

Kurumlar Arası İş Birliği ve Çevre Vurgusu

Sempozyumda Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Marmara Denizi’nin korunmasının yalnızca yerel değil ulusal bir sorumluluk olduğunu belirterek kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çevresel sorunların çözümünde altyapı yatırımları ve ileri arıtma sistemlerinin kritik rol oynadığını ifade ederek ortak akıl çağrısında bulundu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise ilçede sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla hayata geçirilen projelerin Marmara’nın geleceğine katkı sunmayı hedeflediğini söyledi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de bilimsel veriye dayalı çalışmaların çevre politikalarının temelini oluşturması gerektiğini vurguladı.

Gebze Belediyesi’nden Sempozyumda Proje Sunumu

Gebze Belediyesi, sempozyum alanında kurduğu stantta çevre, sürdürülebilirlik ve şehircilik alanında hayata geçirilen projeleri katılımcılarla paylaştı. Programda kamu kurumları, akademisyenler ve çevre alanında faaliyet gösteren paydaşlar bir araya gelerek Marmara Bölgesi’nin çevresel sorunlarına yönelik çözüm önerilerini değerlendirdi.

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