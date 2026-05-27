Kocaeli'nin incisi Kandıra'da görsel şölen
Kocaeli'nin önemli turizm destinasyonlarından Kandıra'da bulunan Kerpe Kayalıkları, Kefken Adası ve koylar, havadan görüntülendi. Masmavi denizi, doğal güzellikleri ve temiz kumsallarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kandıra sahillerinde yaz hareketliliği de başlamak üzere. Havaların ısınmasıyla birlikte kentin turizm merkezi ilçede hazırlıklar hız kazanırken, Kerpe Kayalıkları, Kefken Adası, koylar ve sahil dron ile havadan görüntülendi.