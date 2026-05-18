Doğanın Kalbinde Nefes Kesen Yarış: Gebze Ultra Trail’e Yoğun İlgi

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Gebze Ultra Trail Koşusu, doğa ve spor tutkunlarını bir kez daha Gebze’de buluşturdu. Denizli Göleti bölgesinde gerçekleştirilen organizasyonun startını her yıl olduğu gibi ev sahibi Zinnur Büyükgöz verdi.

Yarışmayı takip edenler arasında Gebze Kaymakamı

Mehmet Ali Özyiğit

ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü

Gökhan Yavaşer

de yer aldı. Protokol üyeleri sporcularla bir araya gelerek organizasyonu yakından takip etti.

Start öncesinde sporculara hitap eden Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Tüm spor branşlarına destek verdiklerini ifade eden Başkan Büyükgöz, Gebze’nin yalnızca bir sanayi kenti olmadığını, tarihi ve doğal güzellikleriyle de önemli bir şehir olduğunu vurguladı.

EV SAHİPLİĞ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Başkan Büyükgöz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Katılımcılarımıza başarılar diliyorum. Böyle bir organizasyonda yer almak bile başlı başına çok özel bir şey. Yarışmaya katılma kararı alan bütün sporcularımızı ben kazanmış sayıyorum. Bizler de Gebze Belediyesi olarak böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”



KATILIM HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Her yıl katlanarak büyüyen Gebze Ultra Trail’e olan ilgi bu yıl da dikkat çekti. Organizasyona toplam 949 sporcu katıldı. Sporcuların vazgeçilmez yarışlarından biri haline gelen Gebze Ultra Trail, doğa ile sporu buluşturan eşsiz atmosferiyle her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor.

Yeşilin ve mavinin buluştuğu muhteşem manzara eşliğinde koşan sporcular, parkurun doğal güzelliğinden ve organizasyonun kalitesinden oldukça memnun kaldıklarını ifade etti. Denizli Göleti çevresindeki parkurlar, hem profesyonel sporculara hem de doğa koşusu tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Zorlu parkurlarda mücadele eden sporcular; 8 kilometre, 16 kilometre, 27 kilometre ve 51 kilometre kategorilerinde yarıştı. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Uluslararası Gebze Ultra Trail, sporun birleştirici gücünü doğanın eşsiz güzellikleriyle buluştururken, Gebze’nin spor turizmi açısından da önemli bir merkez haline geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.