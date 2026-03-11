Başkan Büyükakın, Gazzeli ailelerle oruç açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Kardeşlik Sofrası” bu kez Mısır’ın başkenti Kahire’de Gazzeliler için kuruldu. Başkan Büyükakın da iftara katılarak, orucunu Gazzeli aileler ile birlikte açtı.

KARDEŞLİK, SOHBET, SAMİMİYET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca gönül coğrafyamızda “Kardeşlik Sofrası” kurmaya devam ediyor. Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Bosna Hersek’teki soydaşlarımızı buluşturan Kardeşlik Sofrası’nın en anlamlısı, Mısır’ın başkenti Kahire’de kuruldu. İftar programının davetlileri, İsrail zulmünden kurtularak Mısır’a sığınan Gazzeliler oldu. İftara yüzlerce Gazzeli aile katıldı. Başkan Büyükakın da bu anlamlı programda Gazzelileri yalnız bırakmadı. Büyükakın çocuklar başta olmak üzere aileler ile yakından ilgilenirken, ortaya kalpleri ısıtan görüntüler çıktı. Aileler de samimi ev sahipliğinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

BAŞKAN’DAN RAMAZAN DİLEĞİ

Gazzeli kardeşlerimizle birlikte oruç açmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Büyükakın duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Zulmün ayırdığı hayatları, kardeşliğin bereketiyle sarmaya çalıştık. Aynı sofrada paylaşılan bir lokmanın, edilen bir duanın ve kurulan bir gönül bağının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. İnanıyoruz ki; kardeşlik, zulmün kurduğu tüm duvarlardan daha güçlü. Rabbim bu sofradaki dualar hürmetine başta Gazze olmak üzere tüm mazlumlara selamet, sabır ve kurtuluş nasip eylesin.”





