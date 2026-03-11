YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın, Gazzeli ailelerle oruç açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Kardeşlik Sofrası” bu kez Mısır’ın başkenti Kahire’de Gazzeliler için kuruldu. Başkan Büyükakın da iftara katılarak, orucunu Gazzeli aileler ile birlikte açtı.

Başkan Büyükakın, Gazzeli ailelerle oruç açtı

11 Mart 2026 Çarşamba 16:10

 KARDEŞLİK, SOHBET, SAMİMİYET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca gönül coğrafyamızda “Kardeşlik Sofrası” kurmaya devam ediyor. Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Bosna Hersek’teki soydaşlarımızı buluşturan Kardeşlik Sofrası’nın en anlamlısı, Mısır’ın başkenti Kahire’de kuruldu. İftar programının davetlileri, İsrail zulmünden kurtularak Mısır’a sığınan Gazzeliler oldu. İftara yüzlerce Gazzeli aile katıldı. Başkan Büyükakın da bu anlamlı programda Gazzelileri yalnız bırakmadı. Büyükakın çocuklar başta olmak üzere aileler ile yakından ilgilenirken, ortaya kalpleri ısıtan görüntüler çıktı. Aileler de samimi ev sahipliğinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

 

BAŞKAN’DAN RAMAZAN DİLEĞİ

Gazzeli kardeşlerimizle birlikte oruç açmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Büyükakın duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Zulmün ayırdığı hayatları, kardeşliğin bereketiyle sarmaya çalıştık. Aynı sofrada paylaşılan bir lokmanın, edilen bir duanın ve kurulan bir gönül bağının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. İnanıyoruz ki; kardeşlik, zulmün kurduğu tüm duvarlardan daha güçlü. Rabbim bu sofradaki dualar hürmetine başta Gazze olmak üzere tüm mazlumlara selamet, sabır ve kurtuluş nasip eylesin.”


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Fethiye’de Butik Otel Arayanlara Özel Bir Tavsiye Fethiye’de Butik Otel Arayanlara Özel Bir Tavsiye
KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ne başvurular başladı KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ne başvurular...
Başkan Çiftçi’den, gençlik iftarında gençlere müjde Başkan Çiftçi’den, gençlik iftarında gençlere...
Deprem Haftası’nda farkındalık semineri Deprem Haftası’nda farkındalık semineri
Kocaeli Kent Konseyi’nden Siyaset Üstü Vefa Gecesi Kocaeli Kent Konseyi’nden Siyaset Üstü Vefa Gecesi
Altın Setlerle Özel Anlarınızı Taçlandırın: Regold Ayrıcalığı Altın Setlerle Özel Anlarınızı Taçlandırın:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Fethiye’de Butik Otel Arayanlara Özel Bir...
Türkiye’nin en popüler tatil destinasyonlarından biri olan Fethiye, eşsiz doğası, turkuaz denizi ve huzur...

Haberi Oku