BAŞKAN BÜYÜKGÖZ, İFTAR SOFRASINDA GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Arapçeşme Bilim ve Sanat Merkezi’nde, Gebze Belediyesi tarafından “Gebze’de Mevsim Ramazan” etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik iftar programı düzenlendi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programda gençler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba ve MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk katılarak gençlerle iftar sofrasında bir araya geldi. Programda gençlerle sohbet eden protokol üyeleri, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğine vurgu yaptı.







“Gençlerimizle Aynı Sofrayı Paylaşmak Bizim İçin Değerli”

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek,

“Ramazan ayı paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimi. Gençlerimizle aynı sofrayı paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk. Gebze’de Mevsim Ramazan etkinliklerimizle hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Ramazan Birlik ve Bereket Ayıdır”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba ise Ramazan ayının toplumdaki dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade ederek,

“Ramazan ayı gönüllerin birleştiği, sofraların paylaşıldığı bereketli bir ay. Gençlerimizle bu güzel sofrada buluşmak bizler için çok kıymetli. Bu anlamlı programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda gençler iftarın ardından sohbet ederek Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte paylaştı. “Gebze’de Mevsim Ramazan” etkinliklerinin Ramazan ayı boyunca farklı programlarla devam edeceği belirtildi.





