GENEL:
Büyükşehir, Savaşın Masum Çocuklarını Unutmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Kadınla Değişir Dünya” temasıyla düzenlenen Dünya Kadınlar Günü programında duygu dolu anlar yaşandı. Program alanında oluşturulan farkındalık köşesinde, İran’da bir okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 168 kız çocuğu anıldı.

10 Mart 2026 Salı 16:46

 

Büyükşehir’den Anlamlı Farkındalık

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, hayatını kaybeden çocukların anısına hazırlanan farkındalık köşesinde çocuklara ait eşyalar ve karanfiller yer aldı. Programa katılan vatandaşlar da köşeye karanfil bırakarak, beraberlerinde getirdikleri kalem, defter, kitap, çanta, kalem kutusu ve ayakkabı gibi eşyaları bıraktı.


“Her Çocuk İnsanlığın Kaybıdır”

Etkinlikte konuşan Anne Şehir Merkezi Begonya üyesi İklim Yenidede, savaşların en büyük mağdurunun çocuklar olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Savaşta kaybolan her çocuk aslında insanlığın kaybıdır. Savaşta çocuklar ölüyorsa insanlık ölüyor, vicdan ölüyor, duygularımız ölüyor.”

Yenidede, böylesine anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Duygusal Anlar Yaşandı

Program kapsamında oluşturulan farkındalık köşesi, katılımcılara duygusal anlar yaşatırken savaşların çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha hatırlattı.

