SAĞLIK:
Obeziteyle Mücadelede En Etkili Yol: Yaşam Tarzı Değişikliği

Kocaeli Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Adem Yüksel, Dünya Obezite Günü kapsamında obeziteyle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

05 Mart 2026 Perşembe 16:46

 Doç. Dr. Adem Yüksel, obezitenin yalnızca bir kilo sorunu olmadığını belirterek, **Obezite**nin diyabet, kalp-damar hastalıkları ve eklem rahatsızlıkları gibi birçok ciddi sağlık sorununu tetikleyen önemli bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Modern yaşam obeziteyi artırıyor

Obeziteyi “vücutta anormal ve aşırı yağ birikimi” olarak tanımlayan Yüksel, Türkiye’de obezite oranlarının artmasının temel nedenlerini kontrolsüz kentleşme, hazır gıda tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzı olarak sıraladı.

Dr. Yüksel konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
“Ülkemizde obezite sıklığının artmasındaki en temel sebepler; kontrolsüz kentleşme, hazır gıda tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzıdır. Ancak unutulmamalıdır ki obezite önlenebilir bir rahatsızlıktır.”

Cerrahi değil, yaşam tarzı değişikliği öncelikli

Obezite tedavisinde cerrahi yöntemlerin tek başına çözüm olmadığını vurgulayan Yüksel, tedavinin temelinin yaşam tarzı değişikliği olduğunu söyledi.

Tedavinin temel taşı; insanların yeme alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını değiştirmesi üzerine kurulmalıdır. Bizler Kocaeli Şehir Hastanesi Obezite Merkezimizle hastalarımıza bu değişim sürecinde uzman ekibimizle tam destek veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmanın ve düzenli fiziksel aktivitenin obeziteyle mücadelede en etkili yöntemler arasında yer aldığını belirtiyor.

