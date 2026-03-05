Her gün farklı eğlence, her gün ayrı mutluluk

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de çocuklara unutulmaz bir Ramazan deneyimi sunmaya devam ediyor. Ramazan ayının manevi atmosferi, Gebze Kent Meydanı’na kurulan iftar çadırında her akşam farklı etkinliklerle yaşatılıyor.

EGE İLE GAGA ÇADIRI RENKLENDİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze Kent Meydanı’nda çocuklara özel Ramazan etkinlikleri büyük ilgi görüyor. Ramazan programı kapsamında sahnelenen “Ege ile Gaga” gösterisi çocuklardan büyük ilgi gördü. Renkli sahne performansları ve eğlenceli diyaloglarıyla minikleri kahkahaya boğan “Ege ile Gaga”, çadırı dolduran çocuklara hem keyifli hem de neşeli bir Ramazan akşamı yaşattı.

ÇOCUKLAR “NEŞELİ DÜNYAM” İLE EĞLENDİ

Programlarda minikler adeta neşeye doydu. “Neşeli Dünyam” lisanslı müzikal çocuk tiyatrosunun sahnelediği gösteriler, renkli kostümler, eğlenceli şarkılar ve interaktif oyunlarla büyük beğeni topladı. Sahne performansına eşlik eden çocuklar, hem eğlendi hem de Ramazan coşkusunu doyasıya yaşadı.

HACİVAT VE KARAGÖZ RAMAZAN’A RENK KATTI

Etkinlik alanında geleneksel Ramazan eğlenceleri de yer aldı. Hacivat-Karagöz gösterileri, çeşitli sahne oyunları ve sürpriz aktivitelerle Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygusu çocuklara eğlenceli bir dille aktarıldı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği programlarda meydan, akşam saatlerinde bayram havasına büründü.

ESKİ RAMAZANLAR GEBZE KENT MEYDANI’NDA

Çocuklar sahnede ilahiler söyleyerek Hacivat ve Karagöz’e eşlik etti. Hem eğlenen hem de Ramazan’ın manevi atmosferini doyasıya yaşayan çocuklara program boyunca patlamış mısır, Osmanlı macunu ve şerbet ikram edilirken, gün içinde düzenlenen atölye ve oyun etkinlikleriyle de Ramazan coşkusu gün boyu sürdü.

RAMAZAN’DA HER AKŞAM FARKLI ETKİNLİK VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlikler sayesinde çocuklar hem kültürel değerleri tanıma fırsatı buluyor hem de unutamayacakları bir Ramazan ayı geçiriyor. Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir etkinliğin yer alacağı programlar ile Gebze Kent Meydanı’nda coşku devam edecek.