Vali Aktaş, Deprem Haftası Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatına Katıldı

Vali İlhami Aktaş, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Kartepe Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen Okul Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatına katıldı.

05 Mart 2026 Perşembe 14:03

Eğitim öncesinde okul bahçesinde hazır bulunan JAK, PAK, AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, MEB AKUB ve Kartepe Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin stantları ziyaret edilerek bilgiler alındı.Okulu ve sınıfları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen, başarı dileklerinde bulunan Vali Aktaş, daha sonra bilgilendirmelerin yapılacağı toplantı salonuna geçti.

Programda deprem öncesinde alınması gereken önlemler, deprem anında doğru davranış şekilleri ve deprem sonrasında güvenli tahliye yöntemleri anlatılırken, gençlerin afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve olası afet anlarında yaşanabilecek sıkıntıların en aza indirilmesi hedeflendi.

Vali İlhami Aktaş, eğitimin ardından Kartepe Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve tatbikat ekibi ile birlikte gerçekleştirilen çök – kapan - tutun eylemini gerçekleştirerek, Deprem tahliye tatbikatına katıldı. Depreme karşı daima hazırlıklı olmanın önemine değinen Vali İlhami Aktaş, “Depremi engelleyemeyiz ancak alacağımız tedbirlerle can ve mal kayıplarını azaltabiliriz.” diyerek eğitime ve tatbikata katılan ekiplere göstermiş oldukları dikkat ve hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

 

Okul Afet Farkındalık Eğitimi’ne Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Ayhan, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, ilçe müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri, okul müdürü Mesut Tekin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

