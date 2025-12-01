EKONOMİ:
Çin Merkez Bankası Uyarısı Kripto Piyasasında Satışları Hızlandırdı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Çin Merkez Bankası, stablecoin ve diğer dijital varlıklarda risklere dikkat çekerek sıkı denetim sinyali verdi; kripto paralarda sert düşüş yaşandı.

01 Aralık 2025 Pazartesi 21:43

Çin Merkez Bankası (PBoC), ülke genelinde stablecoin başta olmak üzere kripto varlıklarda risklerin bulunduğunu vurgulayarak, denetimlerin sıkılaşacağını açıkladı. Banka, dijital varlık faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu hatırlatırken, sanal para birimlerinin yasal ödeme aracı olmadığını ve piyasada para olarak kullanılamayacağını belirtti.



Bu açıklamanın ardından kripto para piyasasında satış baskısı arttı. Toplam piyasa değeri 2,93 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde düşüş gösterdi. Karar öncesi 92 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin, açıklamanın ardından 85 bin 604 dolara kadar geriledi.

Ethereum da benzer bir trend izleyerek 3 bin 53 dolardan 2 bin 806 dolara kadar düştü. Çin’in kripto para faaliyetlerine dair uyarıları, yatırımcıların piyasadaki risk algısını güçlendirdi.

Uzmanlar, Çin’in dijital varlık denetimlerini sıkılaştırma kararıyla birlikte küresel kripto piyasasında oynaklığın sürebileceğine dikkat çekiyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

 

