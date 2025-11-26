GTÜ’den Örnek Sürdürülebilirlik Hamlesi: Âtıl Telefonlar Eğitim Kurumlarına Hibe Edildi

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), eski telefon sisteminin kullanım dışı kalmasıyla atık hâline gelmesi beklenen binlerce cihazı elektronik çöpe dönüşmeden kamu kurumlarına hibe ederek hem çevreyi korudu hem de eğitim kurumlarına önemli bir destek sağladı.

GTÜ tarafından yapılan açıklamaya göre, âtıl durumdaki telefonlar başta Darıca ve Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri olmak üzere çeşitli kamu kurumlarına devredildi. Üniversite, Gebze ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle de hibe sürecine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu karar, yerel kurumların yeni donanıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde önemli bir maliyet avantajı sağlarken, aynı zamanda elektronik atık miktarının azaltılmasına da katkıda bulundu. Böylece GTÜ, hem çevreye olan duyarlılığını hem de bölgeye yönelik toplumsal sorumluluk anlayışını bir kez daha göstermiş oldu.

Yetkililer, uygulamanın “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” içinde yer alan Sorumlu Üretim ve Tüketim ilkesine doğrudan katkı sunduğunu vurgulayarak, kamu kurumlarının teknolojik dönüşüm süreçlerini çevreye duyarlı bir yaklaşım ile yönetmesinin önemine dikkat çekti.

GTÜ’nün bu örnek adımı, üniversitelerin sadece akademik alanlarda değil, aynı zamanda çevre yönetimi ve kaynak verimliliği konusunda da topluma öncülük edebileceğini gösteren başarılı bir model olarak değerlendiriliyor.

